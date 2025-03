Grande Fratello, Chiara Cainelli si scusa con Zeudi Di Palma

News VIP

Torna il sereno tra Chiara e Zeudi dopo le recenti discussioni avvenute nella Casa.

Le ultime settimane all’interno della Casa del Grande Fratello sono state caratterizzate da forti tensioni, che hanno messo a dura prova anche le amicizie più consolidate. Tra le concorrenti al centro delle discussioni c’è Zeudi Di Palma, il cui comportamento continua a sollevare dubbi tra alcuni inquilini.

Grande Fratello, il confronto tra Zeudi e Chiara

Dopo il confronto acceso con Shaila Gatta, che l’ha accusata di adottare una strategia ben precisa per il gioco, l’ex Miss Italia ha deciso di chiarire la situazione con Chiara Cainelli, con la quale aveva sempre avuto un legame speciale.

Visibilmente provata dagli ultimi avvenimenti, Zeudi ha cercato di esprimere a Chiara quanto sia importante per lei il loro rapporto. Tuttavia, la concorrente trentina ha replicato con fermezza, sottolineando di non aver ricevuto la stessa dimostrazione di affetto nei giorni precedenti:

"Io non sono il capro espiatorio dei problemi degli altri. Questo per rispetto mio. Hai avuto 50 mila momenti per venire da me."

Chiara ha espresso la sua delusione, spiegando di essersi sentita trascurata. Zeudi, dal canto suo, ha ammesso di aver avuto una reazione forse eccessiva e ha riconosciuto che avrebbe potuto gestire diversamente il momento di tensione. Dopo giorni di distanza e incomprensioni, ieri pomeriggio è arrivato il chiarimento. Chiara ha voluto compiere il primo passo, esprimendo il suo dispiacere per l’allontanamento:

"Comunque mi dispiace se in questi giorni sono stata un pochino fredda." ha esordito l'ex corteggiatrice."Amore, non ti devi scusare con me." ha subito ribattuto Zeudi. A quel punto la fidanzata di Alfonso D'Apice ha spiegato:

"Non è una scusa, è un 'mi dispiace' perché è difficile che io litighi con le amiche. Sono molto accondiscendente. Poi qui tante cose è difficile dirle ed è difficile anche consigliare. Non mi sento in colpa, ma è che quando litigo con persone che reputo sorelle e mi sento ferita, ho bisogno di allontanarmi un attimo."

"Tranquilla, davvero, non ti scusare. So che sono io che ti ho risposto male perché ero satura. Infatti, più che per la litigata, mi spiace per come ti ho trattata in certi momenti. Ma non sentirti in colpa", ha quindi risposto la giovane campana che ha spiegato di essere molto sotto pressione.

Un momento di grande sincerità tra le due ragazze, che hanno dimostrato come, nonostante le incomprensioni, il loro legame sia ancora forte. Anche se Chiara si è riavvicinata a Zeudi, Shaila e Lorenzo mantengono invece il punto e hanno messo in chiaro che non si fidano più dell'ex Miss Italia. Resta da vedere se le tensioni degli ultimi giorni resteranno un ricordo o se nuove dinamiche metteranno nuovamente alla prova la loro complicità.

Grande Fratello, stasera in onda la semifinale

Oggi, lunedì 24 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale del reality show targato Mediaset che concluderà questa lunga edizione, lunedì 31 marzo. A contendersi lo scettro finale, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma più altri due finalisti che saranno annunciati nel corso della puntata di questa sera e dopo l'esito di un nuovo televoto che si chiuderà in apertura del prossimo appuntamento. Stasera scopriremo l'esito del televoto tra Chiara, Helena e Giglio. Uno di loro dovrà dalla Casa ad un passo dalla finale.

