Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti riceve un aereo da Tommaso Franchi: il tenero messaggio

News VIP

Al GF, sono arrivati nuovi aerei per i gieffini e Maria Vittoria ne ha ricevuto un da Tommaso Franchi con un tenero messaggio. Ecco cosa c'era scritto!

Tommaso Franchi ha dovuto dire addio a Maria Vittoria Minghetti nella puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo: l'idraulico senese, infatti, è stato eliminato al televoto contro Chiara Cainelli e ha dovuto abbandonare la Casa del GF e la sua innamorata. A distanza di quasi una settimana dalla sua uscita, però, Tommaso ha deciso di compiere un gesto per Maria Vittoria e le ha inviato un messaggio con un aereo.

GF, Tommaso manda un messaggio a Maria Vittoria: la reazione della gieffina

Come ogni settimana, anche in queste ore sono arrivati nuovi aerei per i concorrenti del GF e per Maria Vittoria c'era un tenero messaggio inviatole da Tommaso Franchi. Nonostante gli alti e bassi della loro relazione, i Tommavi sono più innamorati che mai e Maria Vittoria non ha trattenuto le lacrime per l'uscita dell'idraulico dalla Casa. La coppia, infatti, ha attraversato - nei giorni prima dell'eliminazione del gieffino - dei momenti di forte crisi, al punto da decidere di dirsi addio, per poi cambiare nuovamente idea e riappacificarsi poco dopo.

Dall'uscita dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Franchi è tornato alla sua vita quotidiana, riallacciando i rapporti con amici e famigliari, tra cui l'amatissima nonna Alba. Il padre Giacomo Franchi ha raccontato, in merito all'amore per Maria Vittoria, che Tommaso è innamoratissimo della sua dottoressa e che una volta fuori spera che la ragazza possa diventare una presenza fissa nella famiglia Franchi. Per rassicurare Maria Vittoria del suo amore, Tommaso ha compiuto un gesto inaspettato che ha sorpreso piacevolmente la gieffina.

Questa mattina, infatti, sopra la Casa sono arrivati nuovi aerei con i messaggi dei fan per i concorrenti del programma tv e tra i tanti ce n'era uno dedicato a Maria Vittoria Minghetti. Il mittente? Tommaso Franchi! Il messaggio per Maria Vittoria recitava così: "Sei il mio 1/4 d'ora. Tommi". Maria Vittoria è stata immediatamente chiamata in giardino dagli altri inquilini e non ha nascosto la sua gioia per il gesto del compagno: "Ti amo, amore mio, grazie" ha urlato felice la dottoressa.

Tommaso torna sui social dopo l'eliminazione dal GF: il gesto che non è passato inosservato

Dopo aver riabbracciato gli amici e la sua famiglia, Tommaso Franchi ha ripreso i contatti anche con il mondo dei social e ha compiuto una mossa che non è certo passata inosservata. I suoi follower hanno immediatamente notato due particolari che hanno fatto sospettare che per l'idraulico senese l'esperienza al GF potrebbe non essere così positiva al 100%. Infatti, non appena è rientrato in possesso dei social, Tommaso ha cancellato tutti i post del GF che erano apparsi sul suo profilo Instagram grazie al meccanismo di ricondivisione dell'app.

Spesso, infatti, il profilo ufficiale del reality show è solito condividere i video con i momenti più significativi per un concorrente e Tommaso si è trovato la pagina Instagram del suo profilo privato invasa da questi filmati. Oltre ad averli cancellati tutti, Tommaso ha anche deciso di togliere il segui a diversi ex inquilini con cui ha condiviso il percorso nella Casa: Amanda Lecciso, Giglio, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Alfonso D'Apice e Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano con cui gli autori speravano nascesse una ship.

Tommaso, però, sta continuando a seguire Maria Vittoria, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Verso la modella, nell'ultima puntata, l'idraulico ha avuto parole di affetto e stima e l'ha invitata ad andare a trovarlo a Siena quando il reality si concluderà, in segno della sua sincera amicizia.

Scopri le ultime news su Grande Fratello