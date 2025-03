Grande Fratello Zeudi finalista, lo sfogo di Shaila nella notte: "Vince lei il programma! Ecco perché ho perso al televoto"

News VIP

La ballerina Shaila Gatta commenta la vittoria della giovane gieffina Zeudi Di Palma e rivela perché, secondo lei, non ha vinto il posto da finalista del Grande Fratello.

Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. La giovane concorrente ed ex Miss Italia è stata la preferita dal pubblico e ha vinto al televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti.

Zeudi è la terza finalista del Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto la proclamazione della terza finalista di questa edizione. Ad avere la meglio è stata la gieffina Zeudi Di Palma, che ha battuto al televoto Shaila Gatta con il 49% dei voti: "Non me l’aspettavo, dopo essere entrata anche dopo. Sono riuscita a dare tutta me stessa, questa secondo me è la ricompensa". Nessuna sorpresa, insomma, visto che l’ex Miss Italia può contare su un fandom enorme e sull’appoggio anche dei fan degli Shailenzo.

Il risultato del televoto ha letteralmente spiazzato Helena Prestes e demoralizzato Shaila. Se la modella brasiliana non ha perso occasione di ribadire il suo pensiero sul comportamento strategico assunto da Zeudi nella Casa, la ballerina si è mostrata felice per la vittoria dell'amica, o almeno così sembrava. Come riportato da Biccy, infatti, subito dopo la diretta l'ex velina di Striscia la Notizia si è confrontata con Lorenzo Spolverato mostrando la sua vera reazione!

Shaila commenta la vittoria di Zeudi come finalista

Zeudi Di Palma si è giocata il terzo posto da finalista del Grande Fratello con Shaila Gatta e alla fine ha vinto! Una vera e propria sconfitta per Lorenzo Spolverato e la sua amata ballerina, che pensavano di andare insieme in finalissima. A commentare la vittoria dell'ex Miss Italia ci hanno pensato proprio i due veterani.

Senza mezzi termini, Shaila ha rivelato di essere sicura che Zeudi vincerà questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e spiegato perché, secondo lei, ha perso al televoto:

La finale è un premio e io so che posto me lo merito, so quello che valgo. Mi sono messa in discussione e non ho sfumature. Nella mia vita scelgo sempre la strada più difficile. Ho avuto coraggio, a volte sono stata aggressiva, a volte uso parole abbastanza forti, ma sono tutte cose che ho anche ricevuto. Ho ricevuto l’isolamento ed è andato tutto bene perché dell’altro lato c’era la vittima e io ero il carnefice. Merito di essere premiata per questa cosa. Quindi da sportiva ti dico… è una sorta di fallimento, anzi, di caduta. Io la vivo come una caduta. Ma come sportiva mi rialzo. Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo!

Dopo Lorenzo, Jessica e Zeudi, chi riuscirà a conquistare un posto nella finale, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025? I concorrenti ancora in corsa per la vittoria sono: Giglio, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Javier Martinez, Helena Prestes, Chiara Cainelli e Shaila. L'appuntamento con il popolare reality show è per giovedì 13 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

