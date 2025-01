Grande Fratello, ancora nuovi provvedimenti per i concorrenti della Casa!

News VIP

Continuano ad arrivare nuovi provvedimenti al GF per le continue violazioni del regolamento da parte degli inquilini. Ecco cosa è successo!

La Casa del Grande Fratello è oramai nel caos: dopo la lite che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi è stato annullato il televoto, in attesa dei provvedimenti che saranno presi contro le due gieffine e, si vocifera, anche contro Ilaria Galassi, per un litigio molto violento avuto con Helena. Nel frattempo, però, gli altri gieffini sembrano non voler rispettare il regolamento del reality show di Canale 5, tanto da spingere la produzione a nuovi provvedimenti contro gli inquilini della Casa che stanno violando le regole del GF.

GF, nuovi provvedimenti contro gli inquilini a causa della continua violazione del regolamento

Gli inquilini della Casa del GF non ne vogliono sapere di rispettare le regole del programma di Canale 5, tanto che nelle scorse ore è arrivato un nuovo provvedimento contro i gieffini. Questa volta, la produzione ha deciso di decurtare drasticamente il budget settimanale della spesa del 30%, perciò, i concorrenti hanno avuto a disposizione solo 280 euro per comprare ciò di cui hanno bisogno.

Il comunicato è stato letto da Luca Calvani e Amanda Lecciso: a causare la decisione della produzione è stata la continua violazione del regolamento del reality show da parte degi gieffini. Tra le violazioni menzionate nel comunicato ci sono il divieto di parlare senza microfono, toccare le telecamere per evitare di essere inquadrati (violazione ammessa da Tommaso Framnchi):

"A causa delle ripetute violazioni del regolamento, divieto di togliersi il microfono e di toccare le telecamere, il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro."

Facendo le veci della produzione, Luca Calvani ha rimproverato i compagni e ha ricordato loro che nel contratto firmato ci sono una serie di norme che dovrebbero rispettare, ma che nelle ultime settimane sono state puntualmente ignorate da molti dei concorrenti.

GF, gieffini soggetti a nuovi provvedimenti per aver violato le regole del reality

La decisione della produzione del GF ha scatenato un certo malcontento tra i concorrenti del reality show. La tensione nella Casa è oramai alle stelle, dopo gli ultimi episodi che si sono verificati nel reality show. I primi giorni dell'anno hanno visto infatti un'accesa lite tra Helena e Jessica, culminata con un gesto molto violento della modella brasiliana. Cedendo alle continue provocazioni della cantante, Helena le ha lanciato contro l'acqua del bollitore, per poi provare a colpirla con il bollitore stesso, per fortuna, mancandola.

Di fronte a questa situazione, che si è andata a sommare a un'altra lite avvenuta tra Helena e Ilaria Galassi, hanno spinto la produzione del reality show ad annullare il televoto. In vista della puntata di domani, mercoledì 8 gennaio 2025, Alfonso Signorini annuncerà quale sarà il destino delle gieffine coinvolte e cosa accadrà loro.

Nel frattempo, molti concorrenti hanno dichiarato che se Helena non sarà squalificata saranno pronti ad abbandonare la trasmissione. Nella Casa, al momento, però, a destare preoccupazione è anche il budget ridotto della spesa, nuovo provvedimento a cui si è vista costretta la produzione dopo le ripetute violazioni del regolamento.

