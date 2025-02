Grande Fratello, Alfonso in crisi dopo l'incontro con la mamma di Chiara: "È troppo presto, ecco cosa mi spaventa"

News VIP

L'incontro con la mamma di Chiara Cainelli nella Casa del Grande Fratello ha destabilizzato Alfonso D'Apice, che ha confessato al suo amico Javier Martinez di sentirsi in colpa.

La relazione tra nata nella Casa del Grande Fratello tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sembra procedere al meglio. L'incontro di ieri sera con la madre della ragazza, però, pare aver destabilizzato il giovane concorrente campano che, parlando con Javier Martinez non è riuscito a nascondere i suoi dubbi e le sue preoccupazioni.

Le paure di Alfonso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, Chiara Cainelli ha ricevuto una emozionante sorpresa da parte della sua mamma, che ha colto l'occasione anche per spendere parole di stima e affetto nei confronti di Alfonso D'Apice. Il conduttore Alfonso Signorini a quel punto ha invitato l'ex volto dell'ultima stagione di Temptation Island a raggiungere le due donne in salone per le presentazioni ufficiali.

L'incontro con la mamma di Chiara, però, sembra aver destabilizzato in qualche modo Alfonso. Parlando con il suo amico Javier Martinez, che nelle ultime ore si è lasciato trasportare dalla passione con Helena Prestes, il concorrente campano ha ammesso di sentirsi in colpa. "Non volevo iniziare una relazione subito. L'unica mamma che ho conosciuto è stata quella di Federica" ha confessato, facendo riferimento alla sua lunga storia d'amore con Federica Petagna "Mi sono sentito quasi in difetto".

Pur essendo felice per quanto successo in diretta al Gf, Alfonso ha rivelato che l'incontro con la mamma di Chiara lo ha portato a riflettere sul futuro della loro relazione al di fuori del gioco. Il pensiero di una possibile rottura, dopo aver già affrontato la fine di una storia importante, lo preoccupa e tormenta. A cercare di rassicurarlo ci ha pensato Javier: "I tuoi dubbi sono normali. Non stai facendo un torto a nessuno. È una cosa che devi affrontare, perché non lo hai ancora fatto".

Nonostante le rassicurazioni del pallavolista argentino, Alfonso sembra combattuto tra ciò che sente e il peso del passato: "Con Chiara è tutto bellissimo qui dentro, ma questa cosa mi fa tornare lucido e mi fa pensare che sto ricominciando. Magari può essere la persona giusta per ripartire, ma questo mi spaventa. Forse è troppo presto" ha concluso il campano, mettendo in discussione la velocità con cui la relazione sta evolvendo. D'Apice deciderà di seguire i consigli di Javier e affrontare la situazione con la sua amata Chiara?

Helena e Javier si sono baciati al Gf

Se Alfonso D'Apice non ha nascosto i suoi dubbi e le sue preoccupazioni per il futuro della coppia, Javier Martinez sembra essersi deciso a lasciarsi andare con Helena Prestes. I due amatissimi concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello si sono finalmente baciati. A rivelarlo è stato proprio il pallavolista argentino ad Amanda Lecciso:

Ci siamo baciati. È stato naturale, ma anche molto bello. Non ho sentito distacco, è stato interessante, è stato bello. Non voglio dare un nome, voglio fare le cose con calma. Volevo darle un bacio e capire meglio. Non voglio darmi nessun titolo.

Come evolverà questa nuova dinamica amorosa? Ricordiamo che Javier questa settimana è al televoto insieme a Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Maxime e Pamela Petrarolo. Dopo Emanuele Fiori e Ilaria Galassi, chi uscirà dalla Casa del Gf? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

