Grande Fratello, scoppia la passione tra Helena Prestes e Javier Martinez: ecco cosa è successo nella notte

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: nella notte Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati sempre di più e, sotto le coperte, si sarebbero finalmente baciati.

Nella Casa del Grande Fratello è finalmente scoppiata la passione tra Helena Prestes e Javier Martinez. Subito dopo la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha visto l'uscita di scena di Ilaria Galassi ed Emanuele Fiori, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono finalmente lasciati trasportare dalle emozioni e baciati.

Helena e Javier sempre più intimi al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 3 febbraio 2025 su Canale 5, Alfonso Signorini ha parlato del riavvicinamento inaspettato tra Helena Prestes e Javier Martinez. Per la prima volta, il pallavolista argentino ha ammesso di sentire qualcosa nei confronti della modella brasiliana, ma di volersi prendere del tempo per capire bene i suoi sentimenti perché non vuole farle del male.

Come riportato da Biccy, i due concorrenti si sono poi appartati in giardino sotto ad una coperta lasciandosi andare a dolci effusioni e importanti confessioni. "Che ne sai di cosa sento io? Io non posso non tenere conto di cosa fai tu per me e quanto vali. Se io ricerco il contatto con te e ho bisogno di questo significa che c’è altro" ha dichiarato il pallavolista argentino sorprendendo la modella brasiliana "E se mi atteggio con te in questa maniera, se ho questi comportamenti significa che c’è una cosa alla quale non ho dato ascolto per troppo tempo".

Il vero colpo di scena, però, è arrivato dopo quando Helena e Javier sono andati in camera, si sono messi nello stesso letto e in pochi minuti sono finiti sotto le coperte. Da quello che si è visto in diretta sembra che questa volta non ci siano stati solo carezze e grattini, ma anche un bel bacio. Sebbene non ci sia nessuna certezza, l'audio non sembrerebbe lasciare spazio a dubbi. I fan sono comunque certi: nella notte i due concorrenti si sono baciati: "Alle 5:30 finalmente il bacio, l’ho visto in diretta, che bello!", "E bacio fu". E ancora: "Abbiamo partorito il bacio dei levrieri festeggiamo", "Il bacio sotto le coperte è palese e da come si sono comportati dopo non deve essere stato nemmeno il primo".

I concorrenti al televoto

Tra Helena Prestes e Javier Martinez è davvero rinata una scintilla?E come si evolverà questa storia dopo questa notte così particolare? Ricordiamo che il bel pallavolista argentino questa settimana è al televoto per l'eliminazione insieme a Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Mariavittoria Minghetti, Maxime e Shaila Gatta.

Chi, dopo Emanuele Fiori, sarà costretto ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello? Non dimentichiamo anche che tra i concorrenti al televoto ce ne sono alcuni con il famoso biglietto di ritorno. L'appuntamento con il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

