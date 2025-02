Grande Fratello, la verità di Yulia Bruschi sul rapporto tra Giglio e Lorenzo Spolverato: "Molto spesso nella Casa..."

News VIP

Dopo essere stata criticata per l'intervento durante la nomination di Helena Prestes, Yulia Bruschi ha deciso di rompere il silenzio sui social e chiarire la sua posizione nei confronti di Giglio e Lorenzo Spolverato.

Yulia Bruschi è finita al centro delle critiche. Il motivo? Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, l'ex gieffina si è detta d’accordo con le parole di Helena Prestes che ha nominato Giglio accusandolo di nascondersi spesso dietro Lorenzo Spolverato.

Yulia mette in guardia Giglio in diretta al Gf

Durante le nomination della ventottesima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha puntato il dito contro Giglio. Il motivo? Secondo la modella brasiliana, il giovane parrucchiere avrebbe tanto da dare alla Casa, ma si nasconderebbe dietro a Lorenzo Spolverato forse per paura o per una sua strategia: "Si nasconde un po’, ha forse paura oppure sta facendo una strategia di stargli, però secondo me non è neanche d’accordo con tante cose che fa Lorenzo". Parole che hanno trovato d'accordo anche Yulia Bruschi.

Interpellata in diretta da Alfonso Signorini, Yulia ha commentato la nomination di Helena avallando la sua tesi: "Non ha tutti i torti. Deve prendere più posizione Giglio per quanto riguarda Lorenzo. Non che io ce l’abbia con Lorenzo, però dovrebbe aprire un po’ più gli occhi". Le affermazioni sul rapporto tra Giglio e Lorenzo, però, che non sono per niente piaciute ai numerosi fan del modello milanese, che si sono scagliati contro l'ex concorrente del reality show accusandola e criticandola. Un comportamento che ha portato la diretta interessata a intervenire sui social e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti dei due gieffini ancora in gioco:

Io non ce l’ho con Lorenzo e so che lui tiene tantissimo a Giglio. Quello che io ho detto è che molto spesso Giglio per non stare a litigare con Lorenzo lascia perdere. Punto. Il mio aprire gli occhi era diretto a tutta la situazione che c’è in Casa perché tante percezioni sono molto distanti dalla realtà. Penso che se alla base c’è una vera amicizia, spesso bisognerebbe essere un po’ più sinceri e non aver timore di mettersi in discussione. Non era di certo per sminuire Lorenzo né tanto meno Giglio! Giglio lo proteggerò sempre! Sarò sempre dalla sua parte!

Le parole di Yulia su Giglio e Lorenzo

Se fuori Yulia Bruschi ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del suo fidanzato, dentro la Casa del Grande Fratello invece Giglio si è confrontato con Shaila Gatta circa la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato. Parlando delle varie difficoltà della coppia e vedendo la ballerina delusa e scoraggiata, il giovane parrucchiere ha cercato di farle vedere la situazione sotto un'altra luce: secondo lui, anche se al momento il modello è molto concentrato sul gioco, avranno modo di vivere appieno lontano dalle telecamere.

"Vedrai quanto Lorenzo tiene a te fuori di qui" ha dichiarato Giglio cercando di rassicurare la ballerina, che ha ammesso di sentirsi in difficoltà soprattutto in seguito a quanto emerso in puntata e di sentirsi continuamente giudicata da tutti: "Mi detesta, ce l'ha con me per quella roba della solitudine [...] Siamo il capro espiatorio". I due amati concorrenti riusciranno a trovare un loro equilibrio per continuare a convivere serenamente? Una cosa è certa: nel bene e nel male, Shaila e Lorenzo continuano a stare al centro delle dinamiche della Casa.

Ricordiamo che Shaila e Giglio sono al televoto insieme a Iago Garcia, Eva Grimaldi, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Maxime e Pamela Petrarolo. Dopo Emanuele Fiori e Ilaria Galassi, chi uscirà dalla Casa del Gf? L'appuntamento è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

