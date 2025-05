Grande Fratello, Alfonso D'apice vuota il sacco e svela: "Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara"

News VIP

L'ex gieffino Alfonso D'Apice rompe il silenzio e racconta come stanno realmente le cose tra Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma dopo la fine del Grande Fratello.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma è ormai un lontano ricordo. A far luce sulla situazione ci ha pensato Alfonso D'Apice, che ha svelato alcuni retroscena inediti circa il rapporto, ormai finito, tra la sua fidanzata e le altre due ex concorrenti campane.

Alfonso D'apice svela la verità sul rapporto con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno deciso di prendere le distanze da Chiara Cainelli dopo la fine del Grande Fratello. La conferma è arrivata direttamente da Alfonso D'Apice che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare come stanno realmente le cose tra le tre concorrenti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Come riportato da Biccy, l'ex volto di Temptation Island ha spiegato che Shaila ha smesso di seguire lui e Chiara quando loro hanno incontrato Lorenzo Spolverato ad una cena alla Sonrisa. Zeudi, invece, ha dato forfait al compleanno della trentina e ha smesso di seguire lui su Instagram. Un comportamento che, stando alle parole di Alfonso, ha parecchio ferito e deluso la Cainelli visto che le due ex concorrenti campane si sono viste in più occasioni dopo il programma, ma sempre senza di lei.

Shaila l’ho vista e mi sono messo a disposizione, lei stava male. Era spiazzata dagli insulti che stava ricevendo, ma ce l’aveva con Chiara perché le era parsa un po’ ambigua nella casa del Grande Fratello. Le avevo detto di parlarne con lei, ma non c’è mai stato un incontro o un confronto. Una sera ci dovevamo vedere, ma non è successo. Poi abbiamo incontrato Lorenzo e a quel punto Shaila ci ha tolto il segui a me e Chiara. Chiara ci teneva alle ragazze, c’è rimasta male. Tra di loro Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara. Lei c’è stata male, si è sentita esclusa e messa da parte.

Interpellato dai suoi fan sul rapporto attuale con Zeudi, visti anche gli ultimi trascorsi, Alfonso ha spiegato anche motivo che ha spinto la giovane Miss a non partecipare al compleanno di Chiara, non nascondendo la sua delusione:

Io sono rimasto che era una mia amica, dentro il GF e fuori. Se è successo qualcosa noi non lo sappiamo. L’ho invitata al compleanno di Chiara e lei ha declinato. Ho fatto un sorpresa a Chiara, con una torta e degli amici, ma Zeudi non è venuta per impegni lavorativi. Poi mi ha tolto il segui e la stessa cosa ha fatto sua madre. Mi è sembrato molto strano.

Zeudi e Chiara: amicizia al capolinea

Il gruppo che vedeva come leader Lorenzo Spolverato al Grande Fratello non esiste più! Nessuno si parla più con nessuno, ad eccezione di qualcuno. E questo è il caso di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, che addirittura nella Casa si professavano come migliori amiche. Una volta fuori si sono anche incontrate per trascorrere insieme, ma poi qualcosa dev’essere cambiato visto che la giovane Miss ha smesso di seguire il suo amico Alfonso D'Apice.

Ma non è finita qui perché Zeudi e Chiara si sono rese protagoniste di uno scontro a distanza in cui l'ex concorrente trentina ha accusato velatamente la finalista dell'ultima edizione del reality show di non averle consegnato alcuni regali inviati dai suoi fan. Accuse che hanno provocato la reazione immediata della giovane Miss, che è intervenuta sui social chiarendo la sua posizione: "Alcune cose le ho già consegnate, altre no, ma non per cattiveria. Comunque il mio numero di telefono le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare".

Come se non bastasse, la Cainelli è finita nel mirino anche di Shaila Gatta. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan circa i rapporti con gli altri concorrenti del Gf, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha svelato i motivi che l'hanno spinta a smettere di seguire sui social la fidanzata di Alfonso: "Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano. Ci sono state delle cose che non mi hanno fatto piacere e basta. Però alla fine c’è rispetto e tranquillità". Dopo tutte queste dichiarazioni, Chiara deciderà di intervenire e raccontare la sua verità?

