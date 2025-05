Grande Fratello, Shaila Gatta svela la verità sul rapporto con Chiara Cainelli: "Ecco perché non la seguo più"

News VIP

Shaila Gatta ha chiuso con Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato l'ex velina di Striscia la Notizia in una diretta sui social!

La 18esima edizione del Grande Fratello è finita qualche mese fa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Tra tutti, la ballerina Shaila Gatta ha deciso di fare una diretta sui social in cui si è lasciata andare a delle confessioni inedite circa il suo rapporto con l'ex Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli.

La verità di Shaila Gatta sul rapporto con Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli

Shaila Gatta è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha organizzato una diretta sui social per ringraziare tutte le persone che l'hanno seguita e supportata durante il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia.

Non solo. Shaila ha deciso di rispondere anche ad curiosità dei fan circa il suo rapporto con alcuni suoi ex compagni di avventura. La discussa ballerina campana ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti del suo ex Lorenzo Spolverato, spiegando di averlo rivisto e di aver messo un punto definitivo alla loro storia nata nella Casa del Gf, e svelato il reale motivo che l'ha spinta a non seguire più sui social Chiara Cainelli:

Come mai non la seguo più? Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano. Diciamo che non ho bisogno di tante persone attorno se non… ci sono state delle cose che non mi hanno fatto piacere e basta. Però alla fine c’è rispetto e tranquillità.

Chiara Cainelli lontana da Shaila Gatta e Zeudi Di Palma

Dopo essere finita nel mirino della ballerina Shaila Gatta, Chiara Cainelli si è resa protagonista di uno scontro a distanza con Zeudi Di Palma. Tutto è partito da una serie di storie pubblicate dalla fidanzata di Alfonso D'Apice, nelle quali ha accusato velatamente la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello di non averle consegnato alcuni regali inviati dai suoi fan.

Le dure affermazioni della Cainelli, ovviamente, non sono passate inosservate a Zeudi. La giovane Miss, infatti, è subito intervenuta sui social per difendersi dalle accuse e chiarire la sua posizione: "Alcune cose le ho già consegnate, altre no, ma non per cattiveria. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima...Ma tra mille impegni li ho ancora qui. Comunque il mio numero di telefono le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare". Uno scambio social che ha rivelato una reale frattura tra le due ex concorrenti del reality show. A quanto pare, la loro amicizia nata nella Casa del Gf sembra essere ormai un lontano ricordo.

