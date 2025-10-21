TGCom24
Grande Fratello, accesa discussione nella notte tra Benedetta e Francesca: ecco cosa è successo (VIDEO)

Dopo la diretta del Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Francesca Carrara hanno iniziato a confrontarsi animatamente, dando vita a un acceso scambio di opinioni nella Casa.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Dopo Donatella Mercoledisanto e Flaminia Romoli, anche le concorrenti Benedetta Stocchi e Francesca Carrara, parlando delle nomination fatte durante l'ultima diretta, si sono rese protagoniste di un acceso botta e risposta nella notte.

Duro confronto al Gf tra Francesca e Benedetta

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco di Bena e il grande ritorno di Anita Mazzotta. Le emozioni, però, hanno ben presto lasciato spazio alla rabbia e alle delusioni per via delle nomination, che hanno letteralmente stravolto gli equilibri della Casa.

Dopo Donatella Mercoledisanto e Flaminia Romoli, infatti, anche Benedetta Stocchi e Francesca Carrara si sono scontrate nella notte. Parlando delle varie strategie e nomination fatte in diretta, hanno dato vita a un acceso scambio di opinioni in camere da letto. "Io non ti ho nominato perché con te ho un rapporto e con Simone un altro. Non avevo motivi per nominarti" ha sbottato la gieffina spiegando alla sua compagna di gioco il reale motivo della sua scelta.

Benedetta e Grazia contro Francesca

Francesca Carrara è finita nel mirino di Benedetta Stocchi e Grazia Kendi dopo le ultime nomination al Grande Fratello. Il motivo? Le motivazioni della mamma di Simone Bianchi non sono per niente piaciute alle due giovani concorrenti che, subito dopo la puntata, hanno affrontato la questione con la diretta interessata.

La prima a prendere la parola è stata Benedetta che, rivolgendosi a Francesca, ha dichiarato: "Abbiamo parlato, ci siamo confrontate, ti ho detto il mio pensiero su di te...hai nominato Grazia, che è quella che qua dentro dice sempre le cose come stanno". "Può non piacermi il suo atteggiamento?" ha replicato la concorrente romana, provocando anche la reazione immediata di Grazia "Sì, ma non puoi dire che faccio gruppetto...se è successo non l'ho fatto solo io".

Il comportamento delle due giovani concorrenti del reality show di Canale 5, che hanno iniziato ad alzare i toni e spalleggiarsi, ha innervosito la mamma di Simone De Bianchi, che ha sbottato: "Voi siete furbe, parlavate dietro le spalle...". Parole che hanno infastidito ancora di più Benedetta che, parlando con la sua amica Grazia, ha dichiarato: "Io sono buona e cara, ma non mi conoscete sotto questo punto di vista". Ricordiamo che i tre concorrenti al televoto sono la Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes.

