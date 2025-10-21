Grande Fratello, le pagelle della quarta puntata: Jonas (4), Ventura (6), Bruganelli (8), Matteo (7), Anita (9)

News VIP

Ieri sera, il Grande Fratello è tornato in onda con la quarta puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle!

Lunedì 20 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy. A condurre come sempre Simona Ventura, affiancata in studio dagli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, e Sonia Bruganelli, ospite d'eccezione.

Grande Fratello, la quarta puntata: il ritorno di Anita, eliminato Bena

La puntata si è aperta con uno dei momenti più toccanti di questa edizione: il ritorno di Anita Mazzotta nella Casa. La concorrente aveva lasciato il gioco per affrontare un lutto dolorosissimo, la perdita della madre, ma ha deciso di rientrare per onorare la promessa fatta a lei. Dalle emozioni si è poi passati al capitolo sentimenti, con il triangolo che vede Rasha Younes contesa tra Omer Elomari e Francesco Rana. La giovane concorrente ha confessato che, tra i due, il suo interesse si sta spostando verso Francesco. Jonas Pepe è finito al centro di attenzioni amorose, ma alcune sue parole hanno suscitato la dura reazione di Simona Ventura, che lo ha rimproverato pubblicamente. Spazio anche a momenti più leggeri, come la clip dedicata a Donatella Mercoledisanto e alla sua passione per le faccende domestiche, che ha strappato risate in studio. Poi la tensione è tornata alta con il televoto flash: dopo una settimana di confronti e strategie, Bena è risultato il meno votato e ha dovuto lasciare la Casa. Non sono mancati scontri: Matteo Azzali ha risposto alle critiche di Ascanio Pacelli, difendendo la propria sincerità. Altro momento molto intenso, la testimonianza di Ivana Castorina, che ha condiviso con il pubblico la sua storia di transizione: Infine, è arrivato il momento delle nomination: a rischio eliminazione per la prossima puntata sono Benedetta, Matteo e Rasha.

Grande Fratello: le pagelle della puntata di lunedì 20 ottobre

Jonas, voto 4

Giovane, impulsivo e ancora troppo acerbo per gestire la pressione del gioco. Jonas sembra non riuscire a trovare un equilibrio tra spontaneità e rispetto, e finisce spesso per superare il limite con atteggiamenti arroganti e parole fuori luogo. Anche se dietro certi scivoloni si intravede l’inesperienza più che la cattiveria, resta il fatto che il modo in cui si pone risulta spesso maleducato e poco controllato. La sua emotività lo tradisce, portandolo a reagire in maniera spropositata e a rovinare la sua immagine. Il potenziale c’è, ma serve più maturità — e molto più autocontrollo.

Simona Ventura, voto 6

Professionale e diretta, Simona sa quando è il momento di intervenire e lo ha dimostrato nel rimprovero a Jonas, gestendo la situazione con fermezza e sensibilità. Tuttavia, dietro la sua impeccabile conduzione si percepisce una certa stanchezza: il ritmo lo impone, ma l’energia non è quella esplosiva di un tempo. Forse è colpa di un cast che fatica a regalare emozioni vere, ma spesso la Ventura sembra la prima a faticare nel mantenere viva la tensione del racconto. Con la sua esperienza riesce comunque a tenere in piedi la puntata, ma serve una scossa — anche per lei.

Sonia Bruganelli, voto 8

Il suo ritorno al Grande Fratello è stato un piccolo evento dentro l’evento. Sonia Bruganelli si è riconfermata una delle voci più lucide e taglienti del panorama televisivo. Senza alzare i toni, ha saputo centrare il punto con osservazioni puntuali e spesso spiazzanti, mostrando di conoscere bene le dinamiche del reality e i meccanismi umani che lo muovono. Rispetto agli altri opinionisti, la sua presenza è risultata più incisiva, capace di dare ritmo e profondità al dibattito in studio. Schietta, intelligente e diretta, non si è lasciata trascinare dal caos ma ha saputo mantenere equilibrio e autorevolezza. La Bruganelli si conferma una garanzia di concretezza e visione lucida del gioco: poche parole, ma sempre quelle giuste.

Matteo, voto 6

Matteo finisce suo malgrado al centro delle polemiche dopo lo scontro con Ascanio Pacelli, che lo accusa di essere troppo trattenuto e poco coinvolto nel gioco. In realtà, il suo atteggiamento pacato e la capacità di evitare conflitti dovrebbero essere letti come segno di equilibrio, non come mancanza di personalità. Mentre molti cercano lo scontro per guadagnare visibilità, Matteo sceglie la via della calma e del rispetto. Forse non è il concorrente più “televisivo”, ma in un contesto dominato da urla e accuse, la sua mentalità matura e composta meriterebbe più riconoscimento, anche da parte di Simona Ventura e degli opinionisti.

Anita, voto 9

Tornare nella Casa del Grande Fratello dopo aver perso la mamma non è una scelta semplice, né comprensibile per tutti. Lei, però, ha deciso di ascoltare il proprio cuore, nonostante le critiche feroci arrivate dai social, dove in molti l’hanno accusata di pensare più al gioco che al dolore. Dietro la concorrente c’è una figlia che prova a rialzarsi dopo un colpo durissimo, e in questo suo percorso il pubblico non potrà che vederla con occhi diversi: più umana, più fragile, ma anche straordinariamente forte.

