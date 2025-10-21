Grande Fratello, dopo la puntata scoppia la lite tra Flaminia Romoli e Donatella Mercoledisanto

News VIP

Donatella Mercoledisanto furiosa con Flaminia Romoli, scoppia la discussione dopo l’ultima puntata del Grande Fratello su Canale 5.

Donatella Mercoledisanto è una delle protagoniste chiave di questa edizione del Grande Fratello con il suo temperamento fumantino e la chiacchiera facile. Dopo la puntata, durante la quale il suo percorso è stato messo in discussione, scoppia la lite tra la pugliese e Flaminia Romoli, ecco cosa si sono dette.

Grande Fratello, Donatella attacca Flaminia

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 20 ottobre 2025 su Canale 5, Donatella Mercoledisanto si è mostrata piuttosto infastidita per le critiche ricevute nel corso della diretta. Quando il collegamento con Simona Ventura si è chiuso, i concorrenti del Gf si sono riuniti in giardino per chiacchierare e così Donatella si è trovata davanti a Flaminia Romoli, non riuscendo a non sfogarsi con lei dal momento che è rimasta molto male proprio poche ore prima.

“Tu oggi con Francesca sei entrata due volte, e vi ho detto che stavo nervosa e che oggi si mangiava riso e piselli dopo averlo chiesto a tutti. Voi vi siete messe là a dire “Chi glielo dice a questa che vogliamo la cacio e pepe?”. Io ho visto da parte tua e anche da parte di Francesca… Ma con lei ci diciamo le cose, mentre in te ho trovato furbizia che cercavi il consenso delle persone”.

Ha sbottato Donatella, che non è un volto nuovo della televisione. Flaminia ha subito preso parola, sostenuta anche da Francesca che sentendosi nominare si è fermata per rispondere alle accuse. Mentre Francesca ha adottato un tono di voce meno pacato e ha accusato Donatella di aver preso male le critiche, Flaminia ha provato a dare la sua spiegazione con toni pacati.

Grande Fratello, Flaminia replica a Donatella

Dopo la puntata del Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto ha approfittato di un momento tutti insieme in giardino per sfogarsi. La pugliese è stata attaccata per il suo modo di fare in casa, ovvero il suo modo di imporsi soprattutto per le pulizie di casa, la cucina e tutte le questioni tecniche del caso. Flaminia Romoli, sentendosi attaccata in prima persona, ha mantenuto la calma e ha replicato spiegando la sua versione dei fatti.

“Il discorso nostro, che io ho fatto con Francesca, e ho fatto ieri sera dando delle idee su come cucinare per usare le cose. La frase che tu hai sentito, è una frase così. Eravamo davanti a te, non siamo andate a spettegolare all’angolo. Tu hai detto che ti faccio i sorrisi, ma assolutamente no. Secondo me è stato un fraintendimento”.

Ha concluso Flaminia, pronta a fare pace con Donatella. Qualcosa, tuttavia, ci dice che la gieffina pugliese non sia della stessa opinione e che presto si vendicherà, forse alle prossime Nomination.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .