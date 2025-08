Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez condividono un momento da mamma e il pubblico si commuove

News VIP

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez presto mamme. L'amicizia tra le due è bellissima e condividono un momento davvero commovente, ecco i dettagli.

Momenti dolci tra amiche e future mamme tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Le due si incontrano per preparare la borsa del parto e Ignazio Moser riprende tutto con uno scatto emozionante.

Cecilia e Giulia, amiche incinta

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez sono incinta e stanno vivendo ognuna a proprio modo questo momento bellissimo, condividendo anche l’emozione da amiche per la pelle. Le due si sono conosciute quando Giulia era fidanzata con Andrea Damante, una volta tra i migliori amici di Ignazio Moser, e hanno stretto un bel legame che dura ancora oggi. Proprio al matrimonio di Cecilia e Ignazio in Toscana, la scorsa estate, Giulia ha conosciuto il suo attuale compagno Tony Effe.

Deve essere stata senza dubbio una bella sorpresa per loro ritrovarsi in dolce attesa praticamente nello stesso momento. Cecilia partorirà a ottobre, come ha svelato ai fan su Instagram parlando anche del peso preso in gravidanza, ed è in attesa di una bambina che ha deciso di chiamare Clara Isabel come sua nonna. Giulia anche aspetta una bambina, che invece chiamerà Penelope nome scelto con Tony sul quale ha svelato un retroscena che riguarda proprio la gravidanza. Poche ore fa le due amiche si sono ritrovate per un momento molto dolce e importante nella vita di una neo mamma, ecco i dettagli.

Giulia e Cecilia fanno insieme la borsa per il parto

Giulia De Lellis ha ammesso di essere al settimo cielo per questa gravidanza ma soprattutto perché la sta condividendo con altre amiche, anche loro in dolce attesa, come Cecilia Rodriguez alla quale è molto legata. Le due amiche si sono riunite negli ultimi giorni con i loro bellissimi pancioni in bella vista e Ignazio Moser ha catturato un momento dolcissimo che hanno condiviso come neo-mamme. Giulia e Cecilia, infatti, hanno preparato insieme la borsa per il parto, un momento delicato ma anche molto emozionate perché finalmente si inizia a pensare con concretezza al momento in cui si potrà abbracciare il proprio bebè.

Il popolo di Instagram è esploso di gioia nel vedere Giulia e Cecilia così unite in questo momento particolare, sopratutto sapendo che la bella argentina non sta vivendo al meglio il suo rapporto con la sorella maggiore Belen, che è sempre più distante si mormora a causa di una bruttissima discussione.