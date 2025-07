Giulia De Lellis svela un dettaglio sulla gravidanza, c’entra Tony Effe

News VIP

Giulia De Lellis parla della gravidanza e svela come sta vivendo questo momento, raccontando anche un retroscena sul compagno Tony Effe.

Giulia De Lellis è in attesa della sua prima figlia e la gravidanza procede nel migliore dei modi, tolta la nausea e qualche piccolo fastidio. L’influencer ha deciso di condividere un video girato quando ha saputo di essere incinta con le sue fan su Instagram, svelando un retroscena sul compagno Tony Effe.

Giulia De Lellis svela un retroscena su Tony Effe

Da quando sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale, Giulia De Lellis e Tony Effe sono al centro dell’attenzione del pubblico e del mondo del gossip. Innamoratissimi, Giulia e Tony hanno iniziato a condividere qualche momento delle loro giornate insieme, rendendo felice il popolo di Instagram che si è subito appassionato a questa coppia glamour e un po’ sopra le righe. Poi è arrivato l’annuncio della gravidanza: Giulia e Tony aspettano la loro prima figlia, che chiameranno Priscilla. E con questa lieta notizia, inevitabilmente, anche tanti gossip su una possibile crisi arginati sistematicamente dalla bella influencer, come nel caso della foto del maxi mazzo di rose rosse, a riprova che il suo fidanzato è presente e non ci sono problemi tra loro. Poche ore fa, proprio sulla sua pagina social seguita da 5,5 milioni di followers, Giulia ha condiviso un video nel quale parla di questo momento magico della gravidanza e un retroscena sul suo compagno.

“Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme potevano avere un bambino, io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci. Per chi sta vivendo lo stesso vi dico di non iniziare a pensarci troppo perché dopo entrate in dei loop. Se non arriva entro il primo anno in teoria é tutto a posto, non allarmatevi. Dopo il primo anno se vedete che non arriva iniziate i primi controlli”.

Insomma, Giulia ha ammesso che Tony avrebbe voluto cercare immediatamente un figlio ma lei ha preferito attendere ancora qualche mese. La bella influencer ha confermato poi di star vivendo una gravidanza molto serena e di sentirsi fortunata perché è rimasta incinta nello stesso periodo di molte sue amiche, come Cecilia Rodriguez, con le quali sta condividendo questa esperienza unica. Poi Giulia ha confermato di aver scelto il nome Priscilla perché entrambi avrebbero voluto un nome romano ma dal significato nobile, invitando tutti i neo genitori ad infischiarsene del parare esterno, dato che il nome del proprio figlio è una cosa troppo personale per farsi influenzare. Infine, De Lellis ne ha approfittato per lanciare una bella frecciatina a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che le ha tolto la gioia di annunciare per prima la gravidanza, pubblicando le sue foto col pancione in prima pagina.

“Trovo sgradevole che quando si tratta di salute, di gravidanza, situazioni un po’ più delicate e personali questi che fanno questi lavori che non so come definire, privino delle persone di certe informazioni perché hanno bisogno di delicatezza per essere veicolate, anche se sei un personaggio pubblico. Per chi dice che visto che sono un personaggio pubblico vale tutto allora va bé, ma tanto a me non me ne è mai fregato niente, l’ho detto a chi volevo dirlo come lo volevo dire quindi sono a posto”.