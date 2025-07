Cecilia Rodriguez parla del peso preso in Gravidanza: ''Non ne vado fiera''

News VIP

Cecilia Rodriguez parla della sua gravidanza e rivela quanti chili ha preso, lasciandosi andare ad un amaro sfogo.

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa della sua prima figlia, Clara Isabel, e si gode questo momento con il marito Ignazio Moser. Il peso che sta accumulando in gravidanza, tuttavia, non è un argomento che è lieta di affrontare e si è sfogata sui social, ammettendo di non riuscire più a vedersi bene come prima.

Cecilia Rodriguez presto mamma, ma i chili di troppo la intristiscono

Dopo essere convolata a nozze con Ignazio Moser, il suo compagno di vita da tanti anni più precisamente da quando si sono innamorati durante il loro percorso nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez ha allargato la famiglia con suo marito e ha annunciato di essere in dolce attesa. La sorella di Belen, con la quale il rapporto è sempre più complicato dopo la loro forte discussione di qualche mese fa, è in attesa di una bambina che ha deciso di chiamare Clara Isabel per omaggiare la nonna.

È senza dubbio un periodo molto bello per Cecilia, che non ha mai nascosto di volere allargare la famiglia e di non aver ricevuto subito ottime notizie per una gravidanza, dovendo cercarla più volte come capita spesso a tante coppie. Tuttavia, c’è qualcosa che turba la serenità della bella argentina e che lei ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram, attraverso uno sfogo sul cambiamento del corpo durante la dolce attesa e la difficoltà di accettarlo. Ecco cosa ha scritto.

Cecilia Rodriguez, amarezza per i chili in gravidanza

Chi crede che la gravidanza sia un evento miracoloso per una donna e che vada accettata per forza così come capita, si sbaglia di corro o meglio è ancora ancorato ad una visione utopistica e poco realistica della questione. Lo sa bene Cecilia Rodriguez che, con il marito Ignazio Moser, ha cercato a lungo una gravidanza e finalmente è in dolce attesa della sua prima figlia Clara Isabel. Sui social, la sorella minore di Belen ha voluto parlare di questo momento, ammettendo che non avrebbe pensato di avere tutta questa difficoltà ad accettare il suo copro in cambiamento.

"Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera”.

Ha ammesso Cecilia, che non si ritrova più nella sua immagine e fatica a piacersi con queste nuove forme. Questa è una situazione molto comune, soprattutto per chi tiene molto al proprio fisico ed è abituato a vedersi sempre in forma. Le parole di Cecilia, come prevedibile, hanno creato polemiche da parte di chi trova fuori luogo questo commento in un momento così bello.