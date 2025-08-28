Gianluigi Nuzzi teme il confronto con Alberto Matano? Come ha commentato il presentatore di Dentro la Notizia

News VIP

Tra poco sarà gara di ascolti tra Rai e Mediaset che si sfidano con Alberto Matano e La Vita In Diretta, contro Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia. Ecco come ha commentato il presentatore di Canale 5.

Gianluigi Nuzzi approda su Canale 5, il 1° settembre 2025, con Dentro la Notizia ovvero il programma di informazione e approfondimento che sostituisce Pomeriggio 5. In molti sono scettici, Nuzzi non potrà mai battere Alberto Matano con La Vita in Diretta. Ecco cosa ne pensa lui.

Dentro la Notizia al via dal 1° settembre 2025

Dentro la Notizia prende il posto di Pomeriggio 5 come programma di approfondimento e informazione pomeridiano su Canale 5, e i vertici del Biscione hanno voluto Gianluigi Nuzzi al timone della nuova scommessa televisiva. La partenza del programma anticipa di una settimana si mormora per dare modo a Nuzzi di ambientarsi prima di confrontarsi con il programma pomeridiano più seguito dagli italiani ovvero La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1.

Nuzzi ha commentato il suo nuovo ruolo, confermando comunque anche la sua presenza a Quarto Grado da dove, per altro, pescherà alcuni esperti per parlare delle notizie di cronaca e attualità, dando loro maggior spazio e respiro. Sul web ci sono pareri molto discordanti su Dentro la Notizia da parte di chi trova questa nuova linea editoriale di Mediaset molto apprezzabile, dato che con Myrta Merlino non ci siamo distaccati poi tanto da Barbara d’Urso nonostante si pubblicizzasse esattamente il contrario, e chi invece è certo che Gianluigi non batterà mai Matano. Ma lui come sta vivendo questa, inevitabile, guerra degli ascolti? Ecco cosa ha rivelato a Novella2000.

Gianluigi Nuzzi teme il confronto con Alberto Matano

Non è di certo un novizio Gianluigi Nuzzi, che da anni conduce Quarto Grado su Mediaset con un discreto successo, ottenendo la stima del pubblico per la sua professionalità. Ma questo basterà per essere il preferito contro Alberto Matano e la sua La Vita in Diretta, che ottiene da anni ascolti che stracciano senza neppure fatica quelli di Canale 5?

“A Dentro la Notizia ci saranno cronaca nera, rosa, bianca, costume… Sempre con un’attenzione preminente all’attualità. Mi ispiro a Maurizio Costanzo ed Enzo Tortora. La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Siamo al lavoro per definire i contorni di un programma nuovo, dopodiché, ogni format avrà la propria identità. Sarà il pubblico a scegliere“.

Ha commentato Nuzzi, facendo intendere di non sentire la competizione con Matano. Lui forse non la sentirà e questo è giusto, nuovo programma e partenze positive, ma le previsioni non sono rosee per il giornalista di Quarto Grado: Matano ha un pubblico estremamente fedele.