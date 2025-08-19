Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi commenta il suo approdo al timone dell’ex Pomeriggio 5

News VIP

Gianluigi Nuzzi conduce Dentro la Notizia, il programma di approfondimento che prende il posto di Pomeriggio 5. Ecco cosa ha rivelato.

Addio a Pomeriggio 5, al suo posto arriva Dentro la Notizia nel pomeriggio di Canale 5, e sarà condotto da Gianluigi Nuzzi. Il presentatore e giornalista commenta questa nuova avventura, che affiancherà come di consueto alla messa in onda di Quarto Grado.

Dentro la Notizia, ecco il format che prende il posto di Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 totalmente rinnovato, il programma che per decenni ha accompagnato il pomeriggio degli spettatori di Canale 5 cambia nome e diventa Dentro la Notizia, un programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, che prende il posto di Myrta Merlino. Il presentatore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato come sarà questo nuovo format, che ci porta appunto dentro la notizia con tutte le emozioni ad esse collegate, che vanno accolte ed elaborate.

“La conduzione sarà mia ma è chiaro che faremo ricordo a specialisti ed esperti quando andremo ad approfondire. Un nome che voglio già fare è quello della dottoressa Gabriella Marano, psicologa competente che ha partecipato ad alcune puntate di Quarto Grazie e che a Dentro la notizia verrà con più respiro”.

Dunque non ci sarà una seconda co-conduttrice come suggerito dalle indiscrezioni nelle ultime settimane, ma esclusivamente Nuzzi al timone della conduzione, insieme ad alcuni esperti perché il giornalista ci tiene a fornire ogni approfondimento possibile nel migliore dei modi. Nuzzi ha ammesso di essere entusiasta all’idea di portare la sua cartiera su un nuovo livello con argomenti ben diversi da quelli di Quarto Grado, che continua comunque a rimanere nelle sue mani.

Nuzzi tra Dentro la Notizia e Quarto Grado

Sebbene sia stato promosso a presentatore di Dentro la Notizia, il nuovo format pomeridiano di Canale 5, che sostituisce Pomeriggio 5, Gianluigi Nuzzi non rinuncia a Quarto Grado. Il presentatore ha ammesso che la sua giornata sarà molto più impegnativo, ma non rinuncerà mai ad alzarsi presto per preparare la colazione ai suoi figli, un appuntamento quotidiano al quale non può di certo rinunciare. Insomma, Nuzzi è pronto per questo anno scoppiettante anche se la notizia della sua apparizione quotidiana in tv ha portato a pareri contrastanti tra chi lo trova una personalità adatta a risollevare lo share di Canale 5 dopo gli ultimi insuccessi, e chi invece crede che non avrà alcuna speranza contro La Vita in Diretta di Alberto Matano sulla Rai. Voi cosa ne pensate?