Gerry Scotti spaventa Stefano De Martino con il successo de La Ruota Della Fortuna

Il successo strepitoso de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti agita i vertici Rai. Stefano De Martino farà altrettanto con la nuova stagione di Affari Tuoi?

Straordinario il successo di Gerry Scotti con La ruota della fortuna che su Canale 5 sta spopolando toccando picchi di share altissimi, nonostante sia piena estate. Stefano De Martino torna di corsa a registrare Affari Tuoi, e si mormora che la Rai tema il confronto con il presentatore Mediaset per la nuova stagione televisiva.

Gerry Scotti sfiora il 30% di share

Mediaset ha fatto centro riportando sul piccolo schermo La ruota della fortuna, fortunato game show condotto da Mike Bongiorno, affidato alle sapienti mani di Gerry Scotti. Il presentatore, uno dei più amati di sempre nella storia della televisione italiana, affiancato dall’affascinante Samira Lui, può dirsi più che soddisfatto del proprio operato dato che, solo pochi giorni fa, la puntata del suo show ha totalizzato quasi il 30% di share con 3 milioni e 592mila spettatori sintonizzati da casa. Un dato enorme se pensiamo che siamo ancora ad agosto, precisamente nelle settimane in cui gran parte degli ufficio chiude e i lavoratori sono in vacanza, quindi meno inclini ad accendere la televisione se proprio non necessario.

La trasmissione di Scotti piace, funziona, ha qualcosa di vintage che si mescola al nuovo e così gli ascolti crescono e sembra che la Rai sia sempre più preoccupata, visto che in questo periodo ha sfoderato il suo TecheTecheTè che, nello stesso giorno preso in analisi, ha totalizzato circa la metà dello share. Ma cosa accadrà a settembre con il ritorno di Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi su Rai1? Mentre l’ex moglie Belen sembra sia ancora innamorata di lui, il presentatore campano corre a Viale Mazzini.

Scotti contro De Martino: chi vincerà la guerra degli ascolti?

Tra presentatori può esserci tutto il fair play del mondo ma tutti vogliono vincere la guerra silenziosa degli ascolti, nessuno escluso anche chi in televisione va in onda per sé stesso più che per la sua gloria negli anni. Gerry Scotti sta ottenendo un risultato davvero clamoroso con La Ruota della Fortuna, portando a casa picchi di share incredibile per un game show, che fino ad ora aveva totalizzato Stefano De Martino per Affari Tuoi.

E mentre De Martino pensa già al Festival di Sanremo che dovrà condurre nel 2027, Dandolo fa sapere che il presentatore è stato richiamato in fretta e furia dai vertici di Viale Mazzini, che hanno intenzione di tornare in onda con il suo game show i primi di settembre, ben prima della tabella di marcia prevista. Certamente Scotti potrebbe dare un bel filo da torcere a De Martino e chissà se questo anno sarà Mediaset ad accaparrarsi la fetta più grande di pubblico.