Francesca Michielin torna a parlare del suo look a Sanremo: ''Mi ha creato dei complessi''

News VIP

Ospite del podcast di Giulia Salemi, Francesca Michielin è tornata a parlare delle critiche ricevute per il suo look al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha rivelato.

Francesca Michielin, cantante amatissima dal pubblico italiano, ha affrontato una nuova sfida sul palco del Festival di Sanremo con “Fango in paradiso”. A far discutere, tuttavia, non è stata la sua musica ma il suo look firmato Miu Miu, giudicato disastroso su tutta la linea. La cantante è tornata a parlare dell’argomento nel podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio X moda”.

Sanremo 2025, Francesca Michielin commenta il suo look

Tra le giovani artiste più amate in Italia c’è senza dubbio Francesca Michielin, voce da angelo e viso pulito con un’energia incredibile, che vanta milioni di copie di dischi venduti ma anche collaborazioni di primo piano con altri artisti famosi. La cantante è stata ospite del podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio X moda” ed è tornata a parlare della sua avventura sul palco del Festival di Sanremo, dove si è esibita con la sua “Fango in Paradiso”. A far discutere, durante la sua avventura sanremese, è stato il look scelto da Francesca e firmato da Miu Miu, un abbinamento disastroso sulla sua figura insieme al make-up e al particolare taglio di capelli.

Si tratta dell’hime cut ovvero un taglio che strizza l’occhio alla cultura giapponese e che è tornato di moda tra le star, ma che su Michielin non ha avuto l’effetto sperato. Durante l’intervista con Giulia, la cantante ha spiegato di aver scelto appositamente un make-up molto leggero, dal momento che ha iniziato a truccarsi meno anche nella sua vita privata, volendo puntare su un effetto più naturale. Riguardo il taglio di capelli, invece, ha confermato di averlo fatto per la sua passione per il Giappone, un taglio nerd sentendosi lei profondamente nerd. È il complesso, tuttavia, che alla fine non ha convinto neppure lei, ecco perché.

Francesca Michielin commenta il suo look a Sanremo

Durante la sua chiacchierata con Giulia Salemi, ospite del podcast dell’influencer italo-persiana “Non lo faccio X moda”, Francesca Michielin è tornata a parlare del suo look sul palco del Festival di Sanremo. Mentre Tony Effe commenta laconico la sua partecipazione alla kermesse musicale italiana, Francesca ci ha tenuto a precisare di aver optato per alcune scelte stilistiche con Miu Miu che poi si sono rivelate disastrose. La colpa, tuttavia, non è ovviamente della casa di moda per la cantante, bensì di una serie di fattori che hanno creato un effetto non desiderato.

“Secondo me è stato un insieme di fattori: forse sono dimagrita un po’ per lo stress, la questione della caviglia, una postura non al top… magari anche le inquadrature non hanno aiutato. L’ho riguardato mille volte, e sì, mi ha creato un complesso. Lo ammetto. Anche perché, nei video dei fitting, la resa era completamente diversa. E ci tengo anche a dirlo per difendere il lavoro fatto: non che Miu Miu abbia bisogno di essere difesa, ma secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro”.

Francesca ha sottolineato di aver scelto insieme agli stilisti di non optare per abiti sensuali o succinti, ma di essere comunque rimasta scottata rivedendosi sullo schermo. Francesca non temere, tutti possono sbagliare un look, l’importante è guardare al futuro.