Tony Effe fa delle precisazioni su Sanremo, poi parla della figlia con Giulia De Lellis

News VIP

Tony Effe parla dell'esperienza sul palco del Festival di Sanremo, del suo libro e poi parla della figlia con Giulia De Lellis.

Tony Effe è uno dei rapper più lanciati del momento, continua a firmare canzoni di successo, ma è anche un grande protagonista del gossip. Ecco cosa ha rivelato sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo, sulla sua autobiografia e poi su Priscilla, la figlia in arrivo con Giulia De Lellis.

Tony Effe commenta così il Festival di Sanremo

Continua il successo di Tony Effe, uno dei rapper più apprezzati del momento ma anche icona di stile e protagonista del gossip con la sua vita agiata, l’amore per i gioielli di lusso e poi la relazione con l’influencer Giulia De Lellis, con la quale è in attesa della prima figlia Priscilla. Tony si è raccontato a Repubblica toccando vari argomenti che lo hanno interessato negli ultimi mesi, partendo proprio dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo a febbraio con “Damme ‘na mano”. Ma come ha commentato il rapper? Con il suo solito linguaggio sciolto e tanta indifferenza.

“A me non me n’è fregato un cavolo. Io l’ho fatto perché mi andava di farlo, mi sono divertito. Poi ovviamente sono competitivo. Quindi da quando ho capito che non c’era modo di vincere per varie questioni – che principalmente avevano a che fare con chi ero io, e non con la mia performance – a quel punto mi sono un po’ girato male, no? Poi personalmente io sto con Mediaset, non con la Rai. Mi sento a casa lì. Canale 5”.

Insomma, Tony Effe non serba rancore a parole ma insomma, sembra che a fatti non sia poi così felice di non essersi piazzato ai vertici della classifica della kermesse musicale d’Italia. Nel frattempo, il rapper sta per diventare padre e ha commentato ironico, che potrebbe essere in prigione per quando Priscilla nascerà. Ne sarà felice Giulia!

Tony Effe, la verità sul suo libro

Oltre ad essere un rapper di successo, lo dimostra la sua hit estive “Victoria’s Secret” con Rose Villain che sta scalando le classifiche musicali italiane, Tony Effe questo anno ha debuttato anche come scrittore con la sua autobiografia. Il rapper ha pubblicato il suo primo libro ma, come ha rivelato durante l’intervista e come non sorprende proprio nessuno, ovviamente la stesura non è di suo pugno. Il cantante ha ammesso di aver parlato un paio di ore con il ghost writer e di non essersi più interessato alla questione, lasciando sistemare agli altri le parole del libro che contiene la sua vita. L’importante? Essere vendibile.