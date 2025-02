Sanremo 2026, il Festival potrebbe slittare a marzo in via eccezionale: ecco perché

News VIP

In maniera del tutto eccezionale l'edizione di Sanremo 2026 potrebbe andare in onda a marzo su Rai1 invece di febbraio. Ecco perché!

Nonostante manchino ancora diversi mesi all'inizio dei nuovi lavori per Sanremo 2026, non mancano già le prime indiscrezioni sulla nuova edizione della kermesse. Carlo Conti avrà ancora la direzione artistica del Festival, mentre è incerto se tornerà alla conduzione dell'evento, ma si vocifera che in maniera del tutto eccezionale, Sanremo 2026 potrebbe slittare a marzo 2026.

Sanremo 2026, il Festival slitterà a marzo?

In queste ore si è diffusa l'ipotesi che il Festival di Sanremo 2026 potrebbe non andare in onda su Rai1 a febbraio, ma nel mese di marzo. Questo slittamento di date dipenderebbe da un evento sportivo molto importante: le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026.

Da qui, la possibilità di spostare la kermesse di Rai 1 al mese di marzo, anche perché un eventuale messa in onda nella settimana dal 24 al 28 febbraio non sarebbe favorevole, visto che in quei giorni si svolgeranno le partite della Coppa Italia, trasmesse da Mediaset.

L'opzione migliore dunque, sembrerebbe quella di mandare in onda su Rai1 il Festival di Sanremo 2026 a partire dal mese di marzo. Si tratta, per ora, solo di ipotesi, non ancora né smentite, né confermate dai vertici Rai, impegnati nel trovare una soluzione che permetta al Festival di Sanremo la giusta e meritata attenzione in tv.

Sanremo 2026, ecco cosa sappiamo sulla prossima edizione della kermesse

Oltre a un eventuale slittamento di Sanremo 2026 al mese di marzo, bisognerà conoscere anche gli esiti del ricordo di Rai in merito alla decisione del Tar della Liguria di dichiarare illegittimo l'affidamento dell'organizzazione del Festival di Sanremo all'azienda di Viale Mazzini. Nel corso dell'ultima conferenza stampa di Sanremo 2025, il direttore dell'intrattenimento Prime Time Ciannamea ha così risposto all'ipotesi che il Festival non sia più ospitato a Sanremo:

"Non c'è un progetto di spostare il Festival in un'altra location che non sia Sanremo. [...] Per noi Sanremo deve restare in casa Rai"

Inoltre, se Carlo Conti ha ammesso di non aver problemi ad adempiere all'accordo di due anni siglato con Rai, che gli affida la direzione artistica della kermesse di canto, non sembra altrettanto entusiasta nel tornare anche alla conduzione della prossima edizione di Sanremo 2026.

