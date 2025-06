Festival di Sanremo, nuovo candidato a co-conduttore al fianco di Carlo Conti

News VIP

Noto cantante si candida a co-conduttore del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, ecco di chi si tratta.

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo eppure già se ne parla. Carlo Conti è al lavoro per rendere indimenticabile anche il nuovo appuntamento con la kermesse musicale d’Italia e, nel frattempo, ecco che spunta una candidatura a co-conduttore da parte di un famoso cantante.

Festival di Sanremo, Carlo Conti a lavoro

Promosso a pieni voti Carlo Conti come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Un compito non semplice dopo il successo strepitoso del collega Amadeus che per quattro anni ha registrato ascolti record, riportando in auge anche tra i giovani la kermesse musicale d’Italia. L’ultima edizione, vinta da Olly con la sua “Balorda Nostalgia” ha premiato l’impegno di Conti, affianco anche da uno straordinario team di co-conduttori e co-conduttrici. Momento di tensione dopo la fine del Festival, quando il Comune di Sanremo ha aperto il bando per trasmettere per i prossimi tre anni - con possibilità di proroga per altri due - l’evento musicale anche ad altre reti.

La Rai ottiene Sanremo come unica a presentare domanda, ma non c’è da stupirsi dato che Mediaset aveva annunciato fin da subito di non voler entrare in corsa e che Warner Bros. Discovery punta ad altri format. Nel frattempo, Conti lavora alla nuova edizione anche se mancano tantissimi mesi a febbraio 2026, e ha ammesso di aver ricevuto già i primi brani da ascoltare. Ma chi ci sarà al suo fianco? Dopo la sua intervista a Belve, si è detto che Conti si fosse interessato in particolare modo a Nathalie Guetta, recentemente protagonista di Pechino Express e nel cast di Don Matteo, dal momento che l’attrice non ha fatto mistero di voler calcare il palco del Teatro Ariston. Non è l’unica, tuttavia, ad essersi proposta: ecco chi altro ha già provato a farsi notare dal direttore artistico.

Sanremo 2026, Fabio Rovazzi si candida

Il palco del Festival di Sanremo fa gola a tanti ma non solo in veste di cantanti. Certo partecipare alla kermesse musicale d’Italia può portare vantaggi, dato che anche chi si è classificato tra gli ultimi posti alla fine ha fatto parlare di sé sui social e con le canzoni passate in radio. Fabio Rovazzi, intervistato da Oggi, ha escluso di prendere parte al Festival come Big il prossimo anno, ma ha ammesso che gli piacerebbe molto essere uno dei co-conduttori scelti da Carlo Conti.

“Come cantante ho qualche dubbio, bisogna avere il pezzo giusto, che ti metta a tuo agio al cento per cento e ti possa aiutare in quell’incubo assoluto che è il Festival. Come co-conduttore sul palco dell’Ariston, invece, mi ci vedo benissimo”.

Rovazzi mira al mondo del piccolo schermo e non finge che non sia così anche se, precisa, è decisamente una strada più complicata di quella del mondo del web. Rovazzi è tornato a far ballare tutti con Orietta Berti e parla della cantante come una vera forza della natura. Secondo noi sarebbero un duo fantastico anche a Sanremo!