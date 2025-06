Festival di Sanremo, il commento pungente di Beppe Vessicchio: ''Risultato tribalizzato''

News VIP

Beppe Vessicchio commenta le ultime edizioni del Festival di Sanremo, poi si dice certo che la kermesse musicale italiana rimarrà per sempre alla Rai.

Il Festival di Sanremo rimane in Rai e Carlo Conti sta già lavorando alla nuova edizione, che andrà in onda a febbraio 2026. Nel frattempo, Beppe Vessicchio commenta le ultime edizioni della kermesse musicale d’Italia con un certo tono pungente.

Festival di Sanremo, Beppe Vessicchio contrariato

“Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio” ed è subito nostalgia. Il direttore d’orchestra ed ex volto di Amici di Maria De Filippi manca da qualche anno sul palco del Festival di Sanremo, ma tutti ammettiamolo non vediamo l’ora di vederlo tornare anche fosse solamente per una comparata. Negli ultimi anni, grazie ad Amadeus e ora a Carlo Conti, il Festival si è aperto molto ai giovani, diventando un fenomeno molto seguito anche sui social, con la nascita ad esempio del Fantasanremo. Anche l’autotune è entrato a far parte del palco del Teatro Ariston, così come danze sensuali e look da urlo tutti super griffati. Intervistato da La Stampa, Vessicchio ha commentato queste novità senza nascondere di non essere totalmente d’accordo.

“Un congegno che permette a chi non ha le qualità vocali di dire la sua, semplificando le cose. Purtroppo, in egual misura, dismette un possibile talento del canto. Livella tutto, come diceva Totò. Rischia di tribalizzare un risultato”.

Insomma, il direttore d’orchestra proprio non vorrebbe sentire alcuni artisti esibirsi con l’autotune come Tony Effe, che ha fatto delle precisazioni su Sanremo dopo il suo debutto con “Damme ‘na mano”. Dopo aver ricordato con nostalgia il suo ultimo Sanremo, il maestro ha posto un'altra interessante analisi.

Sanremo, Beppe Vessicchio sul futuro del Festival

Oltre al dibattito tra chi è purista e vorrebbe che sul palco del Festival di Sanremo si esibissero solo le grandi voci con testi particolari e struggenti, e chi invece apre alla modernità e al ritmo così come all’utilizzo dell’autotune, Beppe Vessicchio mette in luce un’altra prospettiva. Un tempo, infatti, era la canzone ad essere scelta e poi il cantante adatto per portarla sul palco del Teatro Ariston, mentre ad oggi assistiamo al contrario: è il Big l’elemento principale tanto che il titolo del brano viene annunciato dopo anche durante la competizione.

Questo anno si è parlato della possibilità dell’addio del Festival alla Rai, ma i vertici di Viale Mazzini sono stati gli unici a portare una proposta per il bando indetto dal comune di Sanremo, vincendolo. Vessicchio è comunque certo che il futuro del Festival sia in Rai dal momento che è “un meccanismo che genera pubblicità e punta all’auditel, l’ente di stato farà di tutto per tenerselo”. Cosa ne pensate?