Sanremo 2025, Al Bano ''arrabbiato nero'' per l’esclusione: il retroscena

Gossip TV

Sembra che, nonostante le parole di Jasmine Carrisi, Al Bano sarebbe arrabbiato con Carlo Conti per averlo escluso dal Festival di Sanremo 2025. Ecco il retroscena.

Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda a febbraio 2025 in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston. Tra i cantanti esclusi c’è anche Al Bano e sembra che il Leone di Cellino San Marco non abbia preso benissimo la notizia, ecco il retroscena.

Festival di Sanremo, Carlo Conti annuncia i Big: assente Al Bano

Grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti, la prima dopo quattro stagioni di estremo successo firmata Amadeus. Il presentatore toscano ha un compito arduo ma sembra che ce la stia mettendo tutta per accattivare la benevolenza del pubblico, ancora un po’ scettico nei suoi confronti, e l’annuncio dei 30 Big in gara ha senza dubbio sollevato il morale dato che ci sono anche tantissimi rapper e giovani cantanti, molto amati dal pubblico. Nel cast c’è anche Massimo Ranieri, baluardo del bel cantare, con un brano scritto per lui da Tiziano Ferro, artista al quale è legato da un ottimo rapporto che va oltre la musica.

Manca, invece, Al Bano Carrisi. Tutti avrebbero scommesso che il Leone di Cellino San Marco avrebbe fatto la sua apparizione sul palco del Teatro Ariston questo anno, tanto che la sua presenza era data come certa ormai da diverse settimane. Lui stesso ha rivelato di aver inviato a Conti ben due canzoni eppure il suo entusiasmo è stato completamente spento dalla decisione finale. Ospite dello studio de La Volta Buona, la figlia Jasmine Carrisi ha assicurato che suo padre è molto sereno e tranquillo dopo l’annuncio dei cantanti di Sanremo, e che ci riproverà il prossimo anno senza fretta. Ma sarà davvero così? Un retroscena svela che, in realtà, l’ex marito di Romina Power non avrebbe preso benissimo l’esclusione.

Sanremo 2025, la furia di Al Bano contro Carlo Conti

Insomma, a dispetto di quanto ipotizzato nelle ultime settimane, Al Bano Carrisi non sarà presente nella nuova edizione del Festival di Sanremo, escluso dal cast dei 30 Big in gara da Carlo Conti. Sono tantissimi i cantanti che avrebbero provato a partecipare ricevendo un’amara delusione, ma l’assenza del Leone di Cellino San Marco era davvero inaspettata. Stando alle indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia nel suo programma in onda su Studio 100, tuttavia, il cantante non sarebbe felice e sereno come detto dalla figlia Jasmine Carrisi in tv.

“Ci sono molti esclusisi, ma parliamo di uno dei più noti, un famosissimo cantante: Al Bano, che è arrabbiato nero! Praticamente lui aveva presentato due pezzi per il Festival, io avevo sentito anche Jasmine Carrisi, la figlia, che è molto vicina a lui in questo periodo. Lei in questi mesi mi diceva ‘papà non molla, lui vuole fare il Festival, è molto motivato e lo farà’. Poi davanti al no di Carlo Conti cosa succede? Lui è stato sorpreso da delle telecamere ad un evento e lui dice ‘che cos’è Sanremo? Non so cosa sia il Festival? Non l’ho mai visto e no so nemmeno di che cosa state parlando’”.

Il giornalista ha fatto notare che la rabbia di Al Bano sarebbe tuttavia giustificata dal momento che il cantante, due anni fa, partecipò al Sanremo condotto da Amadeus per cantante con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. E fu proprio il conduttore a dirgli che lo avrebbe ripreso in gara, cosa che non è mai successa dal momento che la parola non è stata mantenuta neppure da Conti.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.