Fedez e Tony Effe nel mirino di due noti cantanti italiani: volano stracci

News VIP

Salmo e Francesco Sarcina ci vanno giù pesante contro Fedez e Tony Effe! Ecco cosa hanno detto.

Fedez e Tony Effe, si sa, non godono di una bella amicizia e, al contrario, sono sempre pronti a far partire un dissing da un momento all’altro, per la gioia dei fan che si divertono un mondo ad ascoltare i loro botta e risposta sul palco. Due noti cantanti italiani, tuttavia, hanno messo nel loro mirino i due rapper che ora si ritrovano a doversi difendere.

Salmo contro Fedez e Tony Effe

E se il dissing di circa un anno fa non fosse bastato, ecco che negli ultimi giorni si è aperto lo spiraglio per un nuovo scontro a suon di barre tra Fedez e Tony Effe. A far partire il dissing, questa volta, è stato il rapper di Rozzano ospite al Red Valley Festival di Olbia, dove ha tirato in ballo diversi colleghi cantanti anche se nessuno ha replicato, eccezione fatta per il compagno di Giulia De Lellis. Ospite dello stesso evento, dopo una Ig Stories che poco lasciava all’immaginazione, Tony ha replicato a Fedez con una strofa di “Chiara”, la canzone che spopolò durante la loro prima lite arrivando in cima alle classifiche. E mentre parte del pubblico si diverte a vedere questi due a darsele di santa ragione tra barre e colpi social, Salmo ha tenuto un monologo prima di esibirsi con il suo nuovo singolo “Flashback” sul palco del Red Valley. Un monologo che tira in ballo proprio i due rapper.

“Poi c’è il dissing tra Fedez e Tony Effe che fa più notizia di Donald Trump e Putin. Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte, è che oggi è morto Pippo Baudo. Che estate di me*da”.

Insomma, Salmo l’ha toccata piano come si suol dire. Il rapper sardo non ha mai espresso particolare piacere per la maggior parte dei suoi colleghi, ma non è l’unico dato che poco dopo Francesco Sarcina dallo stesso palco ne ha dette di tutti i colori ai colleghi.

Francresco Sarcina tira in ballo Fedez e Tony Effe

Attenzione perché la situazione potrebbe capovolgersi improvvisamente per Fedez e Tony Effe che, da nemici, potrebbero doversi alleare contro gli ultimi attacchi ricevuti direttamente dal palco del Red Valley di Olbia. Dopo Salmo, infatti, che ha citato il loro dissing con un certo disgusto, arriva anche l’appunto poco gentile di Francesco Sarcina che ha criticato aspramente i due cantanti.

“Ma anche voi, che spendete 50 o 70 euro per andare a vedere questi tizi. Io non ce l’ho con un genere. Già i loro testi fanno schifo, poi cantano con l’autotune o non cantano proprio. Devo davvero fare un elenco? L’autotune andrebbe usato per intonare, ma usato come loro non si capisce nulla. Come quello che si chiama Tony Effe o Fedez, che poi si insultano tra loro. Fanno una massa di robaccia brutta e non capisci nemmeno chi è”.

Ma non è tutto, dato che Sarcina se la prende anche con Sfera accusandolo di essere uno dei peggiori, pronto ad ostentare ignoranza e consumismo. Secondo Sarcina, Fedez e Tony Effe sarebbero in grado solo di insultare, dire parolacce e insultare il mondo femminile, oltre a non essere in grado di cantare senza aiuto. Noi prepariamo i por corn, questi drammi estivi ci piacciono così tanto!