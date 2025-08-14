Fedez apre un nuovo clamoroso Dissing: barre infuocate contro Tony Effe, Elodie e Achille Lauro

News VIP

Fedez ha deciso di far esplodere un dissing nel pieno della rovente estate italiana con le barre esplosive al Red Valley Festival di Olbia.

Sembrava un’estate tranquilla per Fedez tra la nuova love story con Giulia Honegger e il successo della sua hit “Scelte Sbagliate” in collaborazione con Clara. Invece il rapper di Rozzano ha deciso di seminare il caos con un nuovo dissing sul palco del Red Valley Festival di Olbia, tirando in ballo Achille Lauro, Tony Effe, Elodie e anche l’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez apre un nuovo clamoroso Dissing

Sembra proprio che Fedez non riesca a stare lontano dal gossip ma soprattutto dalle polemiche, e questa volta ci si è infilato lui in prima persona tanto che sul palco del Red Valley Festival di Olbia, prima di fare una nuova clamorosa mossa mediatica, lui stesso ha sospirato nel microfono “So che domani mattina me ne pentirò”. L’estate del rapper di Rozzano è iniziata nel migliore dei modi con l’ufficialità del divorzio da Chiara Ferragni, con la quale il matrimonio è naufragato dopo lo scandalo Balocco tra mille polemiche e le scottanti rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua amante Angelica.

Fedez ha poi ufficializzato la relazione con Giulia Honegger, con la quale sembra aver costruito love story molto bella e appassionata, stando anche alle ultime paparazzate di Chi. Questo, tuttavia, non gli è bastato per rimanere lontano dal dissing e questa volta è proprio lui ad aprirlo, portando sul palco dell’evento una nuova versione di “Tutto il contrario”, brano scritto da lui stesso del 2011. Nelle nuove barre pensate per far scoppiare il caos più totale tra i presenti e sul web, Fedez ha tirato in ballo due vecchi antagonisti ovvero Tony Effe e Achille Lauro, poi a sorpresa se l’è presa anche con Elodie e Ilaria Salis. Ecco i dettagli.

Fedez contro tutti, parte (ancora) il dissing

Il video di Fedez sul palco del Red Valley Festival di Olbia sta facendo già il giro del web e sappiamo tutti che, trascorso il Ferragosto, coloro chiamati in causa del rapper di Rozzano risponderanno. Mentre prepariamo i pop corn per questo nuovo capitolo della soap opera italiana musicale più amata, ecco chi ha tirato in ballo il cantante, che ovviamente ha iniziato il suo attacco dall’acerrimo nemico Tony Effe, con il quale è già stato protagonista di un dissing che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso.

Tony Effe “a Sanremo sembrava Pavarotti”, Gianluca Gazzoli “è il nuovo Pippo Baudo, il costume a Carnevale lo chiede ad Achille Lauro”, poi ancora “Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare". Colpo basso, a sorpresa, anche ad Elodie “Elodie a San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto?” e infine una rima anche sul suo matrimonio con Chiara Ferragni, finito come il “concerto dei Coldplay”. Concluso lo sfogo, Fedez ha chiama a sorpresa sul palco Francesca Michielin e insieme hanno cantato “Cigno nero”, lasciando il pubblico emozionato.