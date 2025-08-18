Tony Effe replica al dissing di Fedez

News VIP

Tony Effe ascolta le nuove barre che Fedez ha scritto contro di lui e replica così.

Fedez ha deciso di rendere ancora più caldo questo Ferragosto, o almeno ci ha provato lanciando un nuovo dissing. Peccato che questa volta nessuno ha dato corda al rapper di Rozzano, eccezione fatta per Tony Effe che ha replicato in modo decisamente asciutto.

Fedez contro tutti, nuovo dissing

Proprio in vista dei festeggiamenti di Ferragosto, Fedez ha deciso di non placare la sua sete di vendetta e di dare vita ad un nuovo dissing tirando in ballo Tony Effe, Achille Lauro, Elodie ma anche l’ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper di Rozzano, ospite a Olbia sul palco del Red Valley Festival, infatti, ha proposto una nuova versione di “Tutto il contrario”, suo noto brano del 2011, con nuove barre contro alcuni dei colleghi più in vista del momento, a quanto pare tutti suoi acerrimi nemici, senza ovviamente lesinare l’ennesimo attacco a Chiara. Ma non era felicemente fidanzato? Chissà.

Comunque per il momento Elodie non ha replicato, ha preferito infatti pubblicare qualche aggiornamento dalla sua vacanza con amici e con l’adorato fidanzato Andrea Iannone, con il quale la crisi sembra essere stata scongiurata definitivamente. Lauro non pensa proprio a Fedez e lo dimostra non prendendo minimamente in considerazione il suo attacco, mentre Tony Effe ci casca di nuovo ma stavolta sembra averlo fatto con minore verve dell’ultimo dissing.

Tony Effe replica a Fedez

Nella sua autobiografia “Non volevo ma lo sono” Tony Effe ha parlato del suo rapporto con Fedez e di come siano nati i gossip sul flirt che avrebbe intrattenuto con Chiara Ferragni. Il rapper romano ha ammesso di conoscere Fedez da anni ma di aver perso i contatti negli anni, soprattutto quando il suo album “Icon” ha fatto successo e ha visto il collega di Rozzano fare di tutto per attaccarsi a quel momento, insomma per rubare la sua luce. Fedez avrebbe chiesto a Tony Effe di andare insieme al Coachella offrendosi di pagare tutto ma lui non ha accettato, e poi è partito il dissing che ci ha sfamati per settimane e che ha tirato in ballo anche Chiara.

Lei, stando alle parole di Tony, sarebbe semplicemente una buona amica con la quale va d’accordo e le foto a cena non sono di una cena intima tra loro, bensì di un momento con altri amici che è stato preso d’assalto dai fotografi. Comunque, mentre gli altri colleghi non hanno degnato Fedez di una parola di replica, Tony non ha potuto non dare almeno una piccola risposta al suo nuovo acerrimo nemico, ed ecco che nelle sue Ig Stories ha pubblicato una foto di loro due - un murales piuttosto significativo - con la canzone “Chiara” che ha spopolato lo scorso anno. In particolare, sempre sul palco del Reed Valley Festival nelle ultime ore, Tony ha scelto una particolare strofa che riguarda i figli di Fedez, uno scivolone in piena regola che non ci aspettavamo da un uomo che sta per diventare a sua volta padre.