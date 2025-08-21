Ex velina di Striscia la Notizia senza filtri: "Mi chiesero un colloquio per il Grande Fratello e L’Isola, ma..."

News VIP

La conduttrice ed ex velina di Striscia la Notizia, Marina Graziani, ha commentato la televisione di oggi e parlato di una sua possibile partecipazione ai reality show.

Marina Graziani è stata la prima velina ad aver resistito per ben tre anni a Striscia la notizia, affiancando sia Roberta Lanfranchi che Alessia Mancini. Intervistata da Fanpage, la conduttrice ha ricordato la sua esperienza nel tg satirico di Canale 5 e commentato la televisione di oggi.

Marina Graziani ricorda la sua esperienza a Striscia la Notizia

Marina Graziani ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontata senza filtri e parlato delle sue esperienze televisive passate. La vera svolta arrivò alla vigilia della maturità quando arrivò la chiamata di Striscia la Notizia. "Fu totalmente inaspettata" ha confessato l'ex velina, che ha poi raccontato

Feci il primo anno con Roberta. Quando scoprì di essere in dolce attesa, passò il testimone ad Alessia Mancini. Nell’ultima stagione, però, rientrò. Fu un ritorno imprevisto, che mi rese molto felice. Amavo ballare, ma ero praticamente una principiante, a differenza di Roberta. Mi sciolsi pian piano e i risultati alla fine furono soddisfacenti. Realizzavamo stacchetti divertenti ed eravamo carine pure nei look. Era l’epoca delle Spice Girls e ci mostravamo con i codini e le treccine. Devo ammettere che veicolavamo un messaggio diverso: eravamo molto meno sexy delle veline che sarebbero arrivate dopo. L’approccio era lontano anni luce a quello di oggi. Fra me e Roberta ancora oggi c’è un buon rapporto. Abitiamo lontane, abbiamo vite diverse, ma quando ci sentiamo è sempre un piacere. La stimo sia umanamente che professionalmente. Con la Mancini, al contrario, ho perso i contatti.

Dopo aver parlato del rapporto con le sue ex compagne di avventura, la Lanfranchi e la Mancini, Marina ha commentato la mancata ripartenza a settembre 2025 di Striscia la Notizia:

Mi dispiace molto. La verità è che i tempi cambiano, cambia la televisione, cambiano le alternative a disposizione e cambia chi la televisione la guarda. Certe cose avvengono in maniera fisiologica. In difesa di ‘Striscia’ va evidenziato che è l’unico programma in quella fascia ad essere durato per così tanti anni. Chissà, potrebbero ripartire con idee nuove, capaci di stupire di nuovo gli spettatori.

La confessione di Marina Graziani sui reality show: dal Gf a L'Isola e Pechino Express

Durante l'intervista, l'ex velina Marina Graziani ha ricordato la sua partecipazione al reality show Ritorno Al Presente, andato in onda su Rai1 e condotto da Carlo Conti. Reality che si rivelò un vero e proprio flop: "Volli capire di cosa si trattava e, ad essere sinceri, erano anni in cui non mi giungevano parecchie offerte. Pensai fosse un prodotto nuovo...non l’ho vissuta bene". La conduttrice di Qvc, canale dedicato interamente allo shopping, ha infine concluso criticando la televisione di oggi e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e Pechino Express:

Appartengo ad un’altra televisione e ne sono felice. Per me l’arrivo dei reality equivale all’anno zero. I primi esperimenti potevano risultare interessanti e affascinanti, ma adesso il rischio è quello di rovinarti [...] Mi chiesero un colloquio per il ‘Grande Fratello’ e ‘L’Isola’, però sono sempre stata riluttante. Discorso diverso sarebbe ‘Ballando’, che già punta sul talento. In tal senso, non sono stata mai contattata. Non sono stupita, dato che ormai sono fuori dai giri. Rispetto al panorama generale, Pechino Express è un programma che mi piace, anche se non lo vedo da tempo. È un gioco, ci sono delle gare, devi vincere delle sfide e, soprattutto, viaggi. Non è un prodotto che si nutre di persone ferme a discutere.