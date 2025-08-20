Grande Fratello, dopo Helena Prestes, anche Mariavittoria Minghetti contro gli hater: querele e denunce

News VIP

Mariavittoria Minghetti, tra gli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha annunciato, come Helena Prestes, di voler agire per vie legali contro l'ondata di odio online.

Mariavittoria Minghetti, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, si aggiunge alla lista di ex gieffini costretti a difendersi dall’ondata di attacchi online che il web sembra ormai fuori controllo. La dottoressa, protagonista nella Casa di Canale 5 e nota per la sua relazione con Tommaso Franchi, ha annunciato di essere pronta a ricorrere a vie legali per tutelare la propria immagine.

Grande Fratello, lo sfogo di Mariavittoria Minghetti: "Ho preso provvedimenti con denunce"

Il fenomeno non è nuovo: anche altre ex star del reality, come Helena Prestes e Javier, hanno dovuto affrontare minacce e insulti provenienti dai cosiddetti fandom tossici, fan accaniti che spesso sfociano in comportamenti aggressivi pur di difendere il proprio concorrente preferito. Nelle passate edizioni del programma, una pressione simile sui concorrenti finiti era meno evidente, ma l'ultimo Grande Fratello ha segnato un punto di svolta, tra polemiche sui televoti e fan che ostacolano la vita professionale degli ex gieffini.

Non solo: Chiara Cainelli, insieme a Alfonso D’Apice, aveva già denunciato di essere stata bersaglio di campagne di odio online, con falsi follower comprati sui social per danneggiarne la reputazione. Ora anche Mariavittoria Minghetti prende posizione. Tramite una Storia Instagram, la giovane dottoressa ha scritto:

“Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali.”

Mariavittoria ha aggiunto un monito chiaro: il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile, e chi agisce diversamente dovrà assumersi le conseguenze. Ha anche sottolineato quanto sia inaccettabile coinvolgere colleghi professionisti estranei a dinamiche ormai concluse mesi fa nella Casa:

“Si avvisa inoltre che ho preso provvedimenti con denunce presso la Polizia Postale e sono pronta a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Un caro saluto, spero a mai più.”

Al momento non è chiaro quali episodi specifici abbiano spinto Mariavittoria a questo sfogo, ma resta evidente come il fenomeno degli hater e dei fandom tossici continui a rappresentare un serio problema per gli ex concorrenti dei reality show.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .