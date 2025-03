El Turco, Can Yaman racconta la vita sul set: ''Dormivo due ore, poi sei ore a combattere''

News VIP

Can Yaman è Hasan Balaban nella serie tv El Turco. Ecco come ha affrontato la vita sul set per sei lunghi mesi in Ungheria.

È tutto pronto per il debutto ufficiale de El Turco, la serie tv evento con Can Yaman protagonista nei panni di Hasan Balaban, giannizzero ottomano che dopo il secondo assedio di Vienna trova rifugio in Moena. L’attore turco racconta un po’ della sua vita sul set in attesa della messa in onda su Mediaset e a livello internazionale.

El Turco arriva su Mediaset, Can Yaman vola a Mosca

La grande attesa è finita. El Turco arriva finalmente sul piccolo schermo, in Italia su Mediaset con due prime serate su Canale 5 ovvero il 25 e il 27 marzo 2025, poi dal 21 marzo 2025 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity dove saranno disponibili in anteprima i primi dieci minuti. Can Yaman è il protagonista della serie tv, e interpreta il giannizzero ottomano Hasan Balaban che, dopo la battaglia a Vienna del 1683, si trova gravemente ferito e condannato a morte dal sangue del suo sangue. Riesce comunque a fuggire alla condanna e si rifugia in Moena, dove viene accolto dalla popolazione locale, in particolare da Gloria che viene interpretata dall’attrice italiana Greta Ferro.

Qui, riconoscente per l’accoglienza ricevuta, diventerà un simbolo della resistenza guidando la rivolta del popolo contro i signori feudali che li costringono alla povertà. La premiere de El Turco è fissata per il 21 marzo 2025 a Mosca, dove sarà presente anche Can pronto a parlare del suo personaggio, del lavoro svolto sul set per sei lunghi mesi, e poi incontrerà anche qualche fan che è riuscita ad accaparrarsi il biglietto per l’atteso evento, oltre a rispondere alle lettere di alcune fan che più lo colpiranno. Nel frattempo, Yaman si è raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo ruolo e della vita sul set. Ecco cosa ha rivelato l’affascinante attore turco.

El Turco, parla Can Yaman: ecco la vita sul set

Con un budget di 28 milioni di dollari, El Turco è la prima serie internazionale che ha coinvolto Can Yaman, fino ad allora star delle soap turche e poi in Italia amatissimo per il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir nella fiction Viola come il Mare, al fianco di Francesca Chillemi. Per sei lunghi mesi, Yaman è stato in Ungheria per prendere parte al progetto, cimentandosi per la prima volta con un copione in inglese, per poi godere degli splendidi abiti di scena creati da Carlo Poggioli, costumista che ha lavorato con Paolo Sorrentino. A proposito delle riprese, Yaman ha svelato:

“Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Era un racconto epico e coinvolgente. Il progetto poi corrispondeva ai miei obiettivi perché totalmente internazionale, anche se il set è stato fisicamente molto impegnative[…] Per mesi il mio stile di vita è stato quello di un atleta. Ogni tanto mi piace bere un bicchiere di whisky o fumare un sigaro, ma non potevo farlo. Dormivo due ore, poi passato sei ore a combattere e allenarmi duramente”.

Insomma, per Can non è stato semplice adattarsi ad un ritmo così serrato, eppure l’attore turco ce l’ha messa tutta per risultare perfetto e così il pubblico ha una grande aspettativa su El Turco, che debutta a livello internazionale a partire dal 21 marzo 2025, in Italia su Canale 5 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

