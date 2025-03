El Turco, la premiere mondiale sarà a Mosca: Can Yaman atteso in Russia

Anticipazioni TV

El Turco debutto a livello mondiale il 21 marzo 2025 e Can Yaman è pronto a volare in Russia per la premiere ufficiale della serie tv storica, che lo vede protagonista con Greta Ferro.

È tutto pronto per il debutto mondiale de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro come protagonisti, che arriva sul piccolo schermo il 21 marzo 2025, in Italia trasmessa da Mediaset su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Tra pochi giorni, l’attore turco volerà in Russia per la premiere mondiale che si terrà a Mosca, ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

El Turco arriva a marzo su Canale 5 e Mediaset Infinity

Non è stato un percorso facile quello de El Turco verso il debutto ufficiale sul piccolo schermo. La serie televisiva con Can Yaman e Greta Ferro, infatti, era stata inizialmente patrocinata dalla piattaforma streaming Disney +, che improvvisamente tuttavia ha rinunciato ai diritti, facendo così slittare la messa in onda a livello mondiale. Con un cast internazionale, circa sei mesi di riprese e un budget enorme, El Turco vede Can nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, scappato a morte certa dopo il secondo assedio di Vienna nel 1683 a causa di un tradimento inaspettato quanto doloroso. Il giannizzero troverà rifugio in Moena, in Trentino Alto Adige, soccorso da Gloria della quale si innamorerà affascinato dal suo coraggio fuori dal normale. La figura di Balaban è leggendaria ed è quella di un vero eroe per la popolazione locale, che ancora oggi lo ricorda con celebrazioni e con piazze e vie intitolate a lui.

In Italia, El Turco è stata acquistata da Mediaset che ha diffuso il trailer ufficiale in italiano, grazie al quale abbiamo scoperto che Ferro ha deciso di doppiarsi da sola (il copione infatti era totalmente in inglese) e poi abbiamo potuto osservare le prime appassionanti scene che vedremo nel corso delle puntate. I vertici del Biscione hanno preso una decisione proprio negli ultimi giorni, non rispettando la data di debutto internazionale del 21 marzo 2025, bensì rendendo immediatamente la serie tv disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e per poi farla approdare con due prime serate su Canale 5. Nel frattempo, è stata diffusa una nuova Anticipazioni che riguarda proprio Yaman, che tenendosi ancora lontano da Instagram dopo la chiusura improvvisa dal suo profilo ufficiale, non può comunicare direttamente con le numerose fan. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman in Russia per le premiere ufficiale de El Turco, guarda il VIDEO

Quando la messa in onda de El Turco a livello internazionale ha iniziato a prendere forma, slittando da febbraio a marzo, trovando infine una data di lancio ufficiale in tutto il mondo, si è parlato di un tour mondiale che avrebbe visto Can Yaman protagonista per parlare della serie tv storica, che lo vede nei panni del giannizzero ottomano Balaban Agha. Ora, invece, sembra ci sia stato un dietrofront forse a causa dei tempi ristretti e della poca disponibilità di Yaman, che ha anche altri progetti in ballo, e la premiere de El Turco si terrà a Mosca proprio il 21 marzo 2025.

Stando alle Anticipazioni trapelate, Yaman volerà in Russia per presenziare all’evento che non sarà riservato, tuttavia, solo agli invitati ma anche aperto a chi riuscirà ad acquistare i biglietti per le piccole sale del cinema “Oktjabr". Ma non è tutto. La grande sorpresa, infatti, sta nel fatto che la piattaforma streaming Ivi ha lanciato un'iniziativa speciale per permettere alle tantissime fan dell’attore turco di partecipare a loro modo a questo speciale evento, mettendo a disposizione un indirizzo postale con lettere da consegnare a Can. Il giorno della premiere, insomma, alcune di queste lettere saranno lette sul palco dopo essere state tradotte in turco e alcune delle autrici che più hanno colpito per la loro originalità riceveranno il poster ufficiale de El Turco, autografato da Yaman in persona.

