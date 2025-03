El Turco con Can Yaman: Mediaset Infinity diffonde i primi 10 minuti della serie tv, ecco quando

Anticipazioni TV

El Turco arriva in esclusiva su Canale 5 con due prime serate a marzo 2025, nel frattempo Mediaset Infinity diffonde i primi 10 minuti della serie tv con Can Yaman. Ecco i dettagli.

La miniserie El Turco con protagonista Can Yaman nei panni del giannizzero ottomano Balaban Agha, arriva con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata, su Canale 5. Ma prima, il 21 marzo 2025, Mediaset ha pensato ad una sorpresa per i telespettatori con un’anteprima speciale sulla piattaforma Mediaset Infinity.

El Turco arriva con due prime serate su Canale 5, ecco i dettagli

Finalmente arriva sul piccolo schermo El Turco, la serie tv storica diretta da Uluç Bayraktar con un cast internazionale e protagonista assoluto Can Yaman. L’attore turco è il giannizzero ottomano Balaban Agha, fuggito a morte certa dopo il secondo assedio di Vienna nel 1683, tradito dal sangue del suo sangue, che troverà rifugio in Moena, in Trentino Alto Adige, soccorso da Gloria che nella serie tv è interpretata dall’attrice italiana Greta Ferro. El Turco è stata inserita tra le dieci serie televisive più attese del 2025 dal noto portale IMDb arriva in esclusiva su Canale 5 con due prime serate a marzo 2025 ma Mediaset ha pensato ad una sorpresa per i fan di Yaman e tutti coloro che attendono da anni El Turco, una sorpresa che ha acceso ancora di più la curiosità degli spettatori.

I primi dieci minuti del kolossal saranno visibili in anteprima gratis, dal 21 marzo, sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Già dal trailer è possibile capire quando sarà avvincente questa produzione, che vanta un cast internazionale e che ha preso ben sei lunghi mesi di riprese ai suoi protagonisti, tra trucco di scena meraviglioso, effetti speciali, momento di pura passione tra Balaban e Gloria ma anche inseguimento e combattimenti all’ultimo sangue in nome della libertà.

El Turco, tutto sul cast e la trama della serie tv con Can Yaman

Di cosa parla El Turco? La serie tv realizzata da Ay Yapim, ha come protagonista il giannizzero ottomano Balaban Agha, sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna del 1863. A volerlo morto è il sangue del suo sangue, un tradimento che peserà particolarmente sul cuore del protagonista. Ferito e in fuga, il valoroso soldato viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, con la quale si accenderà un’infuocata storia d’amore. Colto di sorpresa dalla generosità con il quale il popolo della Moena, in Trentino Alto Adige, lo ha accolto e salvato, rispettando anche le sue credenze e la sua integrità, ricambierà sostenendo una rivolta contro chi li opprime con tasse esorbitanti. Mentre il ruolo di Balaban è stato assegnato a Can Yaman, alle prese con il primo copione in lingua inglese, quello di Gloria è toccato all’attrice italiana Greta Ferro, che ha fatto sapere di aver prestato la sua voce anche per il doppiaggio in lingua italiana.

Scopri le ultime news su El Turco.