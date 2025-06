Domenica In, Gabriele Corsi affianca Mara Venier alla conduzione?

News VIP

Gabriele Corsi potrebbe essere il nuovo co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier. Ecco l'ultima indiscrezione.

Salutando il pubblico di Domenica In, Mara Venier ha fatto intendere che non assicura la sua presenza per il prossimo anno. Sembra, tuttavia, che i vertici di Viale Mazzini si siano già mossi per assecondarla, dandole una mano alla conduzione del programma domenicale di Rai 1 con Gabriele Corsi, che l’affiancherà puntata dopo puntata.

Domenica In, Mara Venier torna?

Sono ormai diversi anni che Mara Venier saluta il pubblico di Domenica In prima a chiusura di una lunga stagione di successi, con le lacrime agli occhi e la promessa di prendersi una pausa. E sono sempre ormai diversi anni che, invece, torna al timone del programma di intrattenimento domenicale di Rai 1, per la gioia dei fan che non vorrebbero vederla sostituita ma soprattutto degli incassi in termini di share dato che la presentatrice non teme rivali. Questa volta, tuttavia, Mara è apparsa più sicura che mai circa le proprie intenzioni, ammettendo anche che suo marito ha bisogno di lei per problemi di salute, ma c’è ancora una speranza.

Le ultime indiscrezioni, infatti, riportano la presenza della Venier su Rai 1 al timone di Domenica In già dal prossimo autunno, a patto che la presentatrice venga in qualche modo supportata e aiutata da un altro elemento, un co-conduttore che entrerebbe a far parte del cast fisso del programma. Stiamo parlando di Gabriele Corsi, recentemente volto dell’Eurovision Song Contest, un conduttore molto amato per la sua freschezza e simpatia. Scopriamo insieme l’anticipazione.

Domenica In, arriva Gabriele Corsi

La stagione televisiva di Domenica In si è appena conclusa ma già si parla di quella che approderà in autunno su Rai 1, confermando la presenza di Mara Venier per un altro anno nonostante le parole poco incoraggianti della presentatrice, a conclusione dell’ultima puntata di questo anno. Secondo Davide Maggio, la Rai avrebbe pensato di supportare Mara con l’ingresso di un presentatore molto amato, ovvero Gabriele Corsi, che entrerebbe a far parte del cast fisso del programma.

“Tra i nomi presi in considerazione per il contenitore di Rai 1 c’è Gabriele Corsi. Il commentatore dell’Eurovision potrebbe dar vita ad un gioco sul quale aleggia ancora il mistero. Probabile possa trattarsi di un game musicale. La Direzione Intrattenimento Daytime sembra intenzionata a non demordere ed è al lavoro per selezionare i compagni di lavoro della Signora della Domenica”.

Insomma, i vertici di Viale Mazzini hanno pensato di introdurre Corsi per affidargli la parte musicale di Domenica In, così da dare meno lavoro a Mara e rinfrescare il format, ma potrebbero esserci con lui anche altri volti della televisione per rubriche tutte nuove all’interno del programma più seguito della domenica dagli italiani.