Eurovision Song Contest 2025: commentano BigMamma e Gabriele Corsi, tutto quello che c’è da sapere

Torna l’Eurovision Song Contest e l’attenzione è tutta puntata sulle canzoni in gara sul palco della kermesse musicale che questo anno si terrà a Basilea, il 13 e il 15 maggio 2025 in diretta su Rai 2 e poi con la finale il 17 maggio 2025 su Rai 1. Ecco tutto quello che c’è da sapere e i primi commenti di BigMama e Gabriele Corsi, che commenteranno la competizione.

Eurovision Song Contes 2025, tutto quello che c’è da sapere

La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest di terrà a Basilea il 13 e il 15 maggio, in diretta su Rai 2 e poi la finale in onda il 17 maggio 2025 su Rai 1. Questo anno siamo in Svizzera dato che è il Paese che ha vinto lo scorso anno con “The Code” di Nemo. I Paesi in gara sono 37 e in finale ne arrivano solamente 26 ma ci sono ben sei nazioni che saltano le semifinali e sono quella ospitanti e le “Big Five” ovvero quello che contribuiscono maggiormente all’evento che sono Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Alla conduzione ci sono Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo in Italia, poi Hazel Brugger e Sandra Studer, e tutto sarà presentato in inglese.

Ci sono anche Paesi non europei perché le loro reti pubbliche fanno parte dell’Ebu ovvero dell’European Broadcasting Union, con l’eccezione dell’Australia che è stata inserita nella competizione nel 2015 dato che la kermesse musicale era seguitissima. Le voci dei cantanti dal palco sono tutte obbligatoriamente live ma si canta sopra basi registrate, mentre per quanto riguarda le votazioni non si può votare per il proprio Paese. Chi ha vinto più Eurovision Song Contest nella storia? L’Irlanda e la Svezia sono le più vittoriose con sette premi, poi c’è l’Italia che ha vinto tre volte ovvero nel 1964 con Gigliola Cinquetti, poi nel 1990 con Totò Coturno e infine nel 2021 con i Maneskin. Il vincitore del Festival di Sanremo di questo anno, Olly, ha rinunciato pubblicamente a prendere parte alla competizione, lasciando il posto al secondo classificato Lucio Corsi. Sebbene l’Eurovision sarà tutto in inglese, sulla Rai avremmo due commentatori d’eccezione ovvero Gabriele Corsi e BigMama. Ecco cosa hanno rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Eurovision Song Contest 2025, parlano i commentatori Gabriele Corsi e BigMama

La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest va in onda, da Basilea, il 13 e il 15 maggio 2025 per le semifinali e poi il 17 maggio 2025 con la Finale. A commentare la competizione europea sulla Rai saranno BigMama e Gabriele Corsi che hanno raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni l’entusiasmo per questa esperienza. La cantante ha ammesso di essersi mess a piangere quando glielo hanno proposto, essendo una grande fan dell’Eurovision, mentre per Corsi questa è la quinta volta come commentatore e trova che questa sia una grand festa della musica che va sperimentata e accolta. Il presentatore ha poi racontato di aver conosciuto BigMama - nome d’arte di Marianna Mammone - durante una puntata di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio e che trova tante somiglianze nel loro modo di fare.

A proposito di Lucio Corsi, che è subentrato come cantante per rappresentare l’Italia dopo la rinuncia del vincitore del Festival di Sanremo Olly, BigMama ha ammesso che lo trova un cantante autentico e fedele a sé stesso, che arriva al pubblico a prescindere dalla nazionalità, mentre Corsi spera ovviamente che sia lui a trionfare portando la vittoria nel nostro Paese.