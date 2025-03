Domenica In, Alessia Marcuzzi torna a parlare del suo addio a Mediaset: ''Scelta di libertà''

News VIP

Alessia Marcuzzi è stata ospite della nuova puntata di Domenica In su Rai 1 e si è raccontata a Mara Venier. La presentatrice ha trovato una nuova casa dopo il contratto con i vertici di Viale Mazzini, e proprio in queste settimane è tornata sul piccolo schermo con Obbligo e Verità. Durante la chiacchierata, Marcuzzi è tornata anche a parlare del suo addio a Mediaset, ecco cosa ha detto.

Domenica In, Alessia Marcuzzi intervistata da Mara Venier

Tra le presentatrici più amate della televisione italiana c’è senza dubbio Alessia Marcuzzi che, con la sua simpatia e il suo charme, coinvolge il pubblico che l’ha premiata nel corso degli anni, mostrandole un grande affetto. Mara Venier ha voluto la conduttrice romana come ospite della nuova puntata di Domenica In, in onda su Rai 1, per un’intensa intervista. Mara, che ha con Alessia un forte legame di amicizia oltre ad aver lavorato a stretto contatto con lei durante L’Isola dei Famosi, ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla Marcuzzi nella quale lei rivelava di volersi fermare. Alludendo proprio al suo addio a Mediaset, la presentatrice ha spiegato il perché di questa drastica decisione.

“L’ho fatto perché avevo iniziato a lavorare quando avevo 17 anni e questa crisi l’ho avuta verso i 50 […] Ero reduce da molti reality, non sapevo se ero ancora in grado di farli - riporta Biccy - Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà".

Insomma, Alessia ha raccontato di aver preferito concentrarsi sulle sue attività imprenditoriali per qualche anno, consapevole che questo tipo di attività sarebbero potute diventare un lascito per i suoi figli, poi è tornata in televisione con la Rai. Grande successo per il suo show Boomerissima, e ora anche con Obbligo o Verità sempre su Rai 2.

Ospite della nuova puntata di Domenica In su Rai 1, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad un lungo sfogo che riguarda la sua pausa dalla televisione. La presentatrice, infatti, ha lasciato Mediaset dopo tantissimi anni e, prima di approdare in Rai con un nuovo contratto fiammante, è rimasta dietro le quinte per occuparsi delle sue attività commerciali come il brand di beauty e poi quello di accessori, che piacciono molto alle consumatrici.

“Non avevo più voglia di stare in video, volevo stare un po’ dietro le quinte. Io sì, sono una persona egocentrica che ama stare sul palco, ma sono anche una che sta benissimo a casa sua. In quel momento avevo opportunità e soldi per potermi fermare e così ho pensato fosse il momento giusto“.

Questa la spiegazione di Marcuzzi durante la lunga intervista a Mara Venier, che la conosce molto bene avendo con lei un bel rapporto di amicizia che va anche oltre il lavoro. Nel frattempo, nelle ultime settimane, la presentatrice romana è tornata al centro del gossip quando è stata vista lanciare sguardi infuocati a Michele Morrone durante la Milano Fashion Week. Sembra che tra i due vi fosse una certa intesa anche nell’after party di Dolce&Gabbana, ma al momento nessun aggiornamento a riguardo.