Alessia Marcuzzi e Michele Morrone, sguardi complici alla Fashion Week: che succede?

Si mormora che ci sia una nuova coppia in vista dopo la Milano Fashion Week. Alessia Marcuzzi e Michele Morrone pizzicati a scambiarsi sguardi complici.

Cosa succede tra Alessia Marcuzzi e Michele Morrone? Sembra che la presentatrice Rai e l’affascinante attore italiano si siano incontrati al front row della sfilata di Dolce&Gabbana a Milano fashion Week, senza più riuscire a togliersi gli occhi di dosso. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi e Michele Morrone, cosa è successo alla Milano Fashion Week?

La Milano Fashion Week è un evento internazionale che richiama tantissimi Vip e influencer, ormai parte integrante degli show delle maison di moda più famose, che vogliono celebrities e volti del web nel front row delle loro passerelle per assicurarsi di ricevere un’eco immediata a livello mondiale. Tantissimi i brand che hanno presentato le loro collezioni autunno/inverno 2025 e tantissimi anniversari questo anno come i 40 anni di Dsquared. Tra le sfilate più attese c’era senza dubbio quella di Dolce&Gabbana, che non ha deluso le aspettative anche in termini di ospiti Vip dato che c’erano davvero tutti da Achille Lauro ad Alessia Marcuzzi e Michele Morrone.

E proprio tra gli scoop che arrivano direttamente dal capoluogo lombardo ce ne è uno che riguarda la presentatrice Rai e l’attore italiano più sexy degli ultimi anni. Marcuzzi è tornata recentemente al centro dell’attenzione mediatica per la sua partecipazione come co-conduttrice nella serata finale del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti e insieme ad Alessandro Cattelan, sfoggiando proprio look della nota maison italiana. Morrone è un attore molto lanciato dopo aver recitato come protagonista nella saga erotica di Netflix “365 Giorni” e a soli 34 anni è un sex symbol internazionale tanto da aver scomodato addirittura le Kardashian, che hanno più volte confermato di trovarlo irresistibile. Ma cosa è successo tra Marcuzzi e Morrone durante la sfilata? Ecco cosa racconta il gossip.

Alessia Marcuzzi e Michele Morrone nuova coppia?

Dopo essere stata difesa da Elisabetta Canalis dalle critiche per la sua co-conduzione nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, Alessia Marcuzzi è tornata a dedicarsi ai suoi progetti lavorativi in televisione e anche sul web, fino a che Dolce&Gabbana non l’ha voluta nel front row della presentazione della sua collezione autunno/inverno 2025 alla Milano Fashion Week. Qui, la presentatrice romana si è trovata seduta tra Michele Morrone e Achille Lauro, ma sembra che sarebbe stato il primo a catalizzare tutta la sua attenzione. Il gossip, infatti, riporta che la presentatrice e l’attore si sono scambiati tantissimi sguardi, iniziando poi a chiacchierare tanto da ignorare completamente la sfilata in atto.

Sul web sono circolati diversi video, commentati anche da Marcuzzi con la sua solita ironia. Ma le indiscrezioni non sono finite qui. Entrambi single, Michele e Alessia sono stati inseparabili durante l’after party di Dolce&Gabbana, e c’è chi giura che abbiano anche lasciato insieme l’evento mondano. Sta per nascere una nuova coppia o si tratta semplicemente di un flirt? Di certo Alessia è una donna meravigliosa e molto interessante e lo stesso si può dire di Michele che, oltre ad essere un vero sex symbol, è anche un artista e un musicista.