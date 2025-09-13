Diletta Leotta dice no a Ballando con le Stelle e accetta l’offerta di Maria De Filippi

News VIP

Non vedremo Diletta Leotta come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La giornalista ha preferito Maria De Filippi.

Diletta Leotta è tornata su DAZN pronta a commentare da bordo campo i match del campionato calcistico italiano, ma non è solo sulla piattaforma streaming dedicata allo sport che la vedremo prossimamente. La giornalista siciliana, infatti, sarà ospite a Tu si Que Vales mentre ha rifilato un secco no a Milly Carlucci per Ballando con le Stelle.

Diletta Leotta e quel no a Milly Carlucci

La nuova stagione televisiva si sta aprendo e i programmi più amati tornano in onda. Tra poco partirà anche la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show danzante di Milly Carlucci in onda ogni sabato su Rai 1, con un cast davvero eccezionale. Ci sarà, infatti, anche Barbara d’Urso pizzicata da Pupo, poi Andrea Delogu, Paolo Belli e tanti altri. Milly sta concludendo gli ultimi ritocchi al programma, scegliendo anche i suoi ospiti straordinari tra cui spunta il nome di Belen Rodriguez come ballerina per una notte. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, tuttavia, un altro volto noto del piccolo schermo avrebbe rifilato un cortese no alla Carlucci.

“Milly Carlucci avrebbe voluto vederla in pista a Ballando con le stelle come ballerina per una notte, ma la conduttrice ha declinato l’invito”.

Stiamo parlando di Diletta Leotta, volto di DAZN e tra le donne più amate d’Italia per la sua sensualità. Tornata a bordo campo per seguire i match calcistici più importanti, la giornalista siciliana sarebbe stata contattata anche da Milly nella speranza di vederla a Ballando ma lei avrebbe preferito la concorrenza.

Diletta Leotta ospite a Tu si Que Vales

Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela, Diletta Leotta avrebbe preferito declinare l’invito di Milly Carlucci, che l’avrebbe tanto voluto nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle come ballerina per un giorno. La giornalista di DAZN, infatti, ha preferito accettare un altro invito ovvero quello della concorrenza diretta di Rai 1, e si presenterà come ospite a Tu si Que Vales su Canale 5.

Stando alle indiscrezioni, nel programma di Maria De Filippi, Diletta si presterà a partecipare alla gara di lip sync insieme a Rudy Zerbi e ci sarà senza dubbio da ridere. Dopo la disastrosa prova al timone de La Talpa, Leotta non ha ancora nessun progetto in ballo con Mediaset ma forse ci spera, ed ecco che la sua apparizione su Canale 5 in prima serata potrebbe far venire voglia ai vertici del Biscione di darle una seconda occasione. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.