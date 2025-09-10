TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, Barbara D'Urso nel cast della nuova edizione: arriva la frecciatina di Pupo
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, Barbara D'Urso nel cast della nuova edizione: arriva la frecciatina di Pupo

Eleonora Gasparini

Pupo rompe il silenzio e commenta la partecipazione della conduttrice Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci giunto alla sua 20esima edizione: "Pure lei ormai si deve accontentare".

Ballando con le stelle, Barbara D'Urso nel cast della nuova edizione: arriva la frecciatina di Pupo

È quasi tutto pronto per la prima e attesissima puntata di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Milly Carlucci giunto alla sua 20esima edizione. Tra i concorrenti in gara anche la conduttrice Barbara D'Urso che, nelle ultime ore, è finita nel mirino del cantante Pupo.

Barbara D'Urso nel mirino di Pupo

Manca davvero poco alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Un traguardo molto importante per il talent show di Milly Carlucci, che quest’anno promette una serie di sorprese e colpi di scena che faranno sicuramente discutere.

Dodici i concorrenti che scenderanno in pista: Barbara D’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Rosa Chemical, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli. Per la D'Urso, in particolar modo, si tratterà di un vero e proprio ritorno alle scene. Dopo l'addio al timone di Pomeriggio 5, voluto in primis da Pier Silvio Berlusconi, l'ex conduttrice ha adesso un'opportunità di riscatto non indifferente.

Leggi anche Iniziano le prove per Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

A commentare la sua partecipazione al popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ci ha pensato Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi. Intervistato dal Corriere della Sera, il noto cantautore ha affermato: "La guarderò a Ballando, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato".

La frecciatina di Pupo a Barbara D'Urso

In occasione del suo 70esimo compleanno, Pupo ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto un bilancio della sua carriera e rivelato il suo pensiero sul ritorno in tv di Barbara D'Urso, che quest'anno parteciperà alla 20esima edizione di Ballando con le stelle come concorrente ufficiale.

La partecipazione della D'Urso al talent show di Rai1, che segna il suo ritorno ufficiale sul piccolo schermo dopo due anni di assenza, è stata commentata proprio dal cantautore Enzo Ghinazzi: "Pure lei ormai si deve accontentare". Non solo. Pupo ha colto l'occasione anche per lanciare una stoccata alla conduttrice, che ancora oggi continua a negare il presunto flirt con lui: "E chi se ne frega. So bluffare ma non invento". Frecciatina che, siamo sicuri, non passerà inosservata alla diretta interessata!

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 settembre 2025: Yildiz abortisce, Alihan si vendica di Halit!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 settembre 2025: Yildiz abortisce, Alihan si vendica di Halit!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025
Uomini e Donne, Tina Cipollari protagonista di un noto programma di Tv8
news VIP Uomini e Donne, Tina Cipollari protagonista di un noto programma di Tv8
Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 settembre 2025: Ridge tiene Thomas sotto torchio
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 settembre 2025: Ridge tiene Thomas sotto torchio
Beautiful Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: RJ e Luna fanno l'amore ma Zende trama nell'ombra!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: RJ e Luna fanno l'amore ma Zende trama nell'ombra!
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Ana torna con Philipp, Vincent distrutto
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Ana torna con Philipp, Vincent distrutto
Pamela Prati ricorda la vicenda Caltagirone: “La mia favola nera, ma Alfonso Signorini c’era”
news VIP Pamela Prati ricorda la vicenda Caltagirone: “La mia favola nera, ma Alfonso Signorini c’era”
Temptation Island, in attesa dello Speciale ecco tutto quello che sappiamo sulle Coppie
news VIP Temptation Island, in attesa dello Speciale ecco tutto quello che sappiamo sulle Coppie
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV