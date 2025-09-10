Ballando con le stelle, Barbara D'Urso nel cast della nuova edizione: arriva la frecciatina di Pupo

News VIP

Pupo rompe il silenzio e commenta la partecipazione della conduttrice Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci giunto alla sua 20esima edizione: "Pure lei ormai si deve accontentare".

È quasi tutto pronto per la prima e attesissima puntata di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Milly Carlucci giunto alla sua 20esima edizione. Tra i concorrenti in gara anche la conduttrice Barbara D'Urso che, nelle ultime ore, è finita nel mirino del cantante Pupo.

Barbara D'Urso nel mirino di Pupo

Manca davvero poco alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Un traguardo molto importante per il talent show di Milly Carlucci, che quest’anno promette una serie di sorprese e colpi di scena che faranno sicuramente discutere.

Dodici i concorrenti che scenderanno in pista: Barbara D’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Rosa Chemical, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli. Per la D'Urso, in particolar modo, si tratterà di un vero e proprio ritorno alle scene. Dopo l'addio al timone di Pomeriggio 5, voluto in primis da Pier Silvio Berlusconi, l'ex conduttrice ha adesso un'opportunità di riscatto non indifferente.

A commentare la sua partecipazione al popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ci ha pensato Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi. Intervistato dal Corriere della Sera, il noto cantautore ha affermato: "La guarderò a Ballando, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato".

La frecciatina di Pupo a Barbara D'Urso

In occasione del suo 70esimo compleanno, Pupo ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto un bilancio della sua carriera e rivelato il suo pensiero sul ritorno in tv di Barbara D'Urso, che quest'anno parteciperà alla 20esima edizione di Ballando con le stelle come concorrente ufficiale.

La partecipazione della D'Urso al talent show di Rai1, che segna il suo ritorno ufficiale sul piccolo schermo dopo due anni di assenza, è stata commentata proprio dal cantautore Enzo Ghinazzi: "Pure lei ormai si deve accontentare". Non solo. Pupo ha colto l'occasione anche per lanciare una stoccata alla conduttrice, che ancora oggi continua a negare il presunto flirt con lui: "E chi se ne frega. So bluffare ma non invento". Frecciatina che, siamo sicuri, non passerà inosservata alla diretta interessata!

