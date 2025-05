Chiara Ferragni reagisce così al gossip sul presunto flirt con Cristiano Caccamo

News VIP

Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo hanno un flirt? L'influencer mette a tacere i pettegolezzi con un video.

La vita privata di Chiara Ferragni torna prepotentemente al centro del gossip italiano, con il presunto flirt tra la bella influencer e l’attore italiano Cristiano Caccamo. Mentre spuntano nuovi pettegolezzi sulla coppia presunta, Chiara replica con un video ironico mettendo a tacere tutti.

Chiara Ferragni frequenta Cristiano Caccamo?

Tra lo scandalo Balocco e i pettegolezzi sulla sua vita privata, Chiara Ferragni è sempre al centro del gossip italiano. L’influencer e Fedez hanno divorziato e non sono mancate le polemiche, suscitate soprattutto dai dettagli e dai retroscena inediti raccontanti da Fabrizio Corona. Chiara poi ha frequentato Silvio Campara, affascinante Ceo della Golden Goose, ma la relazione è naufragata ben presto. Finalmente, Ferragni sembrava aver trovato stabilità al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, certa che lui sarebbe stato il nuovo amore della sua vita. E invece, neppure sei mesi dopo, ecco che la coppia è ufficialmente scoppiata con Tronchetti Provera che torna dall’ex moglie e l’imprenditrice digitale con il dente avvelenato. Poche settimane dopo la fine della relazione, si è parlato del flirt tra Chiara e un noto attore italiano, ovvero Cristiano Caccamo. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla liaison segreta ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che ha rivelato:

“Dobbiamo aprire una parentesi e confermare lo scoop della liaison tra la Ferragni e Cristiano Caccamo. Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui (lo abbiamo chiesto anche a una delle migliori amiche dell’attore, che ha preferito tacere dinnanzi alla nostra domanda-affermazione relativa alla frequentazione tra Chiara e l’ex concorrente di LOL, che sui social appare single e mostra il lato simpatico, ma che con la Ferragni è stato avvistato già dalla scorso giugno, quindi un anno fa). Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento”.

Secondo il giornalista, Chiara e Caccamo hanno preso a frequentarsi già dalla scorsa estate, ma il rapporto è rimasto in stallo anche per la liaison dell’influencer con Tronchetti Provera, mentre ora i due sarebbero liberi di tornare ad incontrarsi. Ma come ha risposto lei ai nuovi pettegolezzi?

Chiara Ferragni spegne il gossip

Si sa che lo scotto da pagare per la popolarità è quello di essere sempre al centro dell’attenzione mediatica, e Chiara Ferragni è perfettamente consapevole di questo avendo imparato a navigare tra pettegolezzi e gossip con grande maestria negli anni. E sembra proprio che sia stata l’esposizione mediatica eccessiva sulla sua persona ad allontanarla da Giovanni Trochetti Provera, dato che la famiglia del ricco imprenditore non gradiva affatto la sua nuova compagna, preferendo uno stile di vita più cauto e meno mondano. Chiara, che ha fatto infuriare Myrta Merlino, ha deciso di replicare all’ultimo rumors sulla sua liaison segreta con Cristiano Caccamo, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina personale di Tik Tok.

“Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”.

Chiara ha pubblicato questo video mostrandosi con la faccia annoiata in primo piano, come a voler dire di essere molto stanca di voci infondate sul proprio conto. Insomma, stando a questo gesto, Ferragni ha categoricamente smentito ogni legame con Caccamo mentre l’attore ha preferito, almeno per ora, la totale via del silenzio.