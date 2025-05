Chiara Ferragni ha una storia segreta con un noto attore italiano? L’ultimo scoop

News VIP

Chiara Ferragni ha chiuso con Giovanni Tornchetti Provera, ma in realtà ha un amore segreto per un noto attore italiano.

Chiara Ferragni nuovamente al centro dei pettegolezzi. Archiviata la relazione con Giovanni Tronchetti Provera che è tornato dall’ex moglie, l’influencer torna protagonista del gossip a causa di una presunta relazione segreta con un noto attore italiano.

Chiara Ferragni, addio a Tronchetti Provera

Dopo la fine del matrimonio con Fedez e una breve liaison estiva con Silvio Campara, Ceo della Golden Goose, Chiara Ferragni è tornata in pista grazie alla relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Purtroppo la relazione è naufragata, si mormora a causa dell’interferenza della famiglia dell’imprenditore, che non avrebbe mai accettato la relazione a causa dell’eccessiva esposizione mediatica della nota influencer, oltre che ai recenti fatti di cronaca che l’hanno vista protagonista. Ma non è tutto. Mentre Chiara parla di relazioni tossiche ospite del nuovo podcast della sorella Valentina “Storie oltre le Stories”, Giovanni torna dall’ex moglie con la quale Chi l’ha paparazzato a Portofino, in un weekend intenso in famiglia, culminato con un grande confronto privato e un bacio. Ma il gossip più piccante è un altro, quello lanciato da Gabriele Parpiglia, che ha svelato di una liaison segreta tra Ferragni e un noto attore italiano.

“Questo è un amore celato della Ferragni, nascosto nel cassetto dei suoi non detti. Noi, senza possibilità di essere smentiti, sappiamo di chi si tratta: attore romano, più giovane di lei, belloccio che ha mietuto vittime del cuore, una via l’altra, sui social fa trasparire il suo lato simpatico ma mai quello privato… lo abbiamo visto anche in un programma comico di successo… insomma, il lui in questione c’è, c’era e forse ci sarà. E con Chiara non ha mai rotto del tutto quel filo che li teneva uniti”.

Secondo questa indiscrezione, dunque, sono anni che Chiara ha un rapporto speciale con questo attore, un rapporto che non si è mai interrotto e che magari, ora che è tornata nuovamente single, potrebbe fiorire e sbocciare del tutto, diventando di dominio pubblico. Ma chi è questo noto e bellissimo attore?

Chiara Ferragni, chi è l’attore che frequenta

La nuova indiscrezione sulla vita privata e amorosa di Chiara Ferragni ha fatto il giro del web in pochissime ore, soprattutto perché è stata lanciata a distanza di poco tempo dalla sua rottura con Giovanni Tronchetti Provera, l’uomo sul quale tutti puntavano per il suo futuro. Ma chi è il noto attore, piuttosto belloccio, che è sempre stato legato a Chiara? A rispondere ci hanno pensato Radio RDS e Today, identificandolo come Cristiano Caccamo.

“Si tratterebbe di Cristiano Caccamo. Amico del cuore di Diana Del Bufalo, l’attore ha lavorato spesso in tv, partecipando anche alla terza edizione di LOL. La descrizione potrebbe corrispondere, soprattutto per quanto riguarda la sua ferma posizione di non usare mai i social per raccontare la sua vita privata“.

Questa la rivelazione di RDS che identifica l’amore segreto della Ferragni in Caccamo. L’attore, che senza dubbio è tra i più affascinanti della nuova generazione, è stato protagonista di Che Dio ci Aiuti, Don Matteo, poi la serie Netflix Summertime, mentre sulla piattaforma Amazon Prime Video lo ricordiamo per Celebrity Hunted e Lol - Chi ride è fuori. Da parte di Cristiano, almeno per il momento, nessun commento.