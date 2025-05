Pomeriggio 5, Myrta Merlino furiosa con Chiara Ferragni: cosa è successo

News VIP

I bodyguard di Chiara Ferragni respingono in malo modo l'inviato di Pomeriggio 5 e Myrta Merlino diventa una furia.

Myrta Merlino si scaglia furiosa contro Chiara Ferragni. Ma cosa è successo? La presentatrice di Pomeriggio 5 lancia una stoccata alla bionda influencer, dopo che i suoi bodyguard hanno allontanato, in modo poco professionale, uno dei suoi inviati. Ecco i dettagli.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino furiosa

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda su Canale 5, Myrta Merlino si è mostrata decisamente furiosa con Chiara Ferragni. La bella influencer è stata ospite dell’iniziativa proposta dal Codacons per il progetto “Oltre il silenzio”, e l’inviato del programma di Canale 5, Michel Dessì, ha atteso Chiara fuori per farle delle domande. Il giornalista, tuttavia, è stato Fermat in malo modo dalle guardie del corpo della Ferragni, ammettendo di essersi sentito bloccato in modo esagerato e anche strattonato dalla sicurezza. Chiara è prontamente intervenuta, dichiarando che nessuno ha esagerato e che il giornalista stava dicendo cose non vere, insomma difendendo i suoi dipendenti, dichiarando poi che lei si è sempre mostrata pronta a rispondere alle domande, ma che Dessì non si è comportato in modo professionale attendendola in quel modo senza darle modo di respirare dopo un evento importante, che l’ha provata.

A far scattare i bodyguard sarebbe stata la domanda diretta su Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha rotto recentemente e che è stato avvistato insieme all’ex moglie in un momento di dolcezza e intimità, con tanto di bacio riparatore. Mentre Chiara è finita al centro del gossip per la sua presunta relazione segreta con un noto attore italiano, Myrta Merlino si è mostrata parecchio infastidita dal trattamento riservato al suo inviato, e con lei anche gli opinionisti in studio che hanno apertamente attaccato Chiara.

Pomeriggio 5, Myrta contro Chiara Ferragni

Dopo il placcaggio di Michel Dessì da parte dei bodyguard di Chiara Ferragni, la presentatrice di Pomeriggio 5 ha preso una posizione netta contro l’influencer cremonese. Myrta Merlino, infatti, ha tuonato contro Chiara accusandola di aver avuto modi orrendi contro il suo inviato, pur sapendo che quando si è Vip ci si trova anche a rispondere a domande inaspettate e scomode. In studio, commentando l’accaduto, i suoi opinionisti hanno dato ragione al giornalista e Myrta ha ribadito:

“Io vorrei dire a Chiara Ferragni non prendiamoci troppo sul serio, anche meno. I bodyguard, questa sceneggiata per due domande del tutto normali”.

Insomma, la presentatrice non perdona e rincara la dose. Sul web, tuttavia, la situazione è stata vista molto diversamente rispetto alla versione in studio. Molti commenti, infatti, sono in difesa della Ferragni che avrebbe tutto il diritto di non rispondere a domande scomode sulla sua vita privata, così come di avere guardie del corpo pronte a proteggerla, dato che sono dipendenti che paga di suo pugno.