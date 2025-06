Chi l'ha visto? Federica Sciarelli pensa alla sua sostituta ma conferma la sua presenza il prossimo anno

News VIP

Federica Sciarelli non lascia Chi l'ha Visto? ma pensa già alla sua sostituta.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto? Sono diversi anni che, durante la pausa estiva del noto e amato programma di Rai 3, si diffonde questo pettegolezzo e questa volta è la presentatrice a rispondere chiaramente.

Chi l’ha Visto? Confermata Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? È una vera e propria istituzione su Rai 3, un programma seguito da milioni di spettatori che dopo anni e anni continua comunque a registrare ottimo share. Ogni anno, quando arriva la stagione estiva e prima della presentazione dei nuovi palinsesti della Rai, si diffonde il pettegolezzo sulla possibile rinuncia di Federica Sciarelli alla conduzione del programma che l’ha resa famosissima sul piccolo schermo. Nel 2023, ad esempio, i rumors erano talmente forti e importanti che fu la stessa Sciarelli ad intervenire, ammettendo di non aver intenzione di lasciare il programma fino a quando qualcuno non le darà il benservito per gli scarsi ascolti.

Cosa che, ovviamente, ancora non si è verificata. Ma le indiscrezioni non si sono comunque fermate ed ecco che, l’anno successivo, il gossip lanciato da Tv Blog ha fatto tremare i sostenitori della Sciarelli, tra i quali c’è anche Ilary Blasi che spesso e volentieri si mostra a casa mentre segue con passione i nuovi casi del format in onda in prima serata su Rai 3. Così, ecco che Sciarelli si è trovata nuovamente a dover smentire.

Chi l’ha Visto? Chi sostituisce Sciarelli

Insomma, non si sa perché il gossip vuole per forza che Federica Sciarelli annunci il suo addio a Chi l’ha Visto? Eppure ecco che ogni anno si ripropone lo stesso problema. In una intervista a Vanity Fair, la presentatrice ha confermato che sarà ancora al timone del programma in onda su Rai 3 il prossimo anno, confermata dai vertici di Viale Mazzini. La presentatrice, tuttavia, apre alla possibilità che questo sia l’ultimo anno, parlando della sua possibile sostituta.

“Dopo di me chi farà Chi l’ha visto? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Se mi dispiacerà lasciare? Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così“.

Insomma, sebbene ancora non pronta a lasciare il programma, Federica pensa già a cosa farà dopo visto che negli ultimi decenni è stata totalmente assorbita da Chi l’ha Visto? Al quale lavora anche quando non va in onda. Sicuramente non la vedremo a Ballando con le Stelle, avendo già rifiutato la proposta di Milly Carlucci in passato.