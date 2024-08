Ballando con le Stelle, Federica Sciarelli ha rifiutato l'invito di Milly Carlucci: "Non mi sembrava il caso"

Gossip TV

Tra le tante personalità del mondo dello spettacolo che hanno rifiutato di partecipare a Ballando con le Stelle c'è anche Federica Sciarelli: ecco cosa ha rivelato la giornalista.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda a partire dal 28 settembre e il cast è stato annunciato nelle precedenti settimane. Ma, come spesso accade, oltre ai tanti volti del mondo dello spettacolo che hanno accettato l'invito di Milly Carlucci a prender parte alle danze su RaiUno, ce ne sono altri che al contrario hanno preferito rifiutare. Tra questi anche la giornalista e conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli.

Ballando con le Stelle, Federica Sciarelli svela perché ha deciso di rifiutare l'invito di Milly Carlucci

Tra i tanti nomi di personaggi famosi che hanno rifiutato l'invito a partecipare al dancing show di Rai1 figura anche quello di Federica Sciarelli. Volto amato di Rai3, su cui conduce Chi l'ha visto?, la giornalista ha ammesso che ama moltissimo ballare. Ma allora perché ha rifiutato di partecipare a Ballando con le Stelle?

La conduttrice ha, infatti, rifiutato di apparire sia come concorrente che come ospite o ballerina per una notte, ma per quale motivo? In un'intervista a Il Corriere della Sera, Federica Sciarelli ha raccontato che non sarebbe stata molto credibile sulla pista da ballo:

"Milly Carlucci mi ha chiesto di andare a Ballando con le Stelle e io adoro ballare, ma non sono credibile se mi metto a danzare e poi vado a cercare il latitante"

Ballando con le Stelle, ecco il cast completo della nuova edizione

Il cast di Ballando con le Stelle è al completo e gli undici concorrenti annunciati in questi giorni sono pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo e a tentare di conquistare il cuore della giuria del dancing show di Rai1. Tuttavia, la conduttrice Milly Carlucci ha in serbo delle sorprese che saranno svelate in corso d'opera, dopo che il programma avrà preso il via sabato 28 settembre!

Nel cast della trasmissione, per la nuova edizione, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l'attore della popolare serie Terra Amara Furkan Palali. L'ultima aggiunta è il campione olimpico Tommaso Marini, mentre aleggia ancora il mistero sul secondo nome bomba che Milly Carlucci non ha ancora svelato.

Tra i papabili concorrenti c'era anche Barbara D'Urso, ma sembra che l'ex regina di Canale5 abbia deciso di rifiutare la proposta di Milly Carlucci e preferirebbe un ruolo leggermente diverso nel dancing show: che sperasse in un posto nella giuria? Intanto non ci resta che attendere il 28 settembre per vedere finalmente le esibizioni dei vip di questa edizione.

