Can Yaman vola in Brasile per parlare de El Turco ed è più in forma che mai (VIDEO)

Can Yaman si trova in Brasile per parlare de El Turco, la serie tv storica che lo vede nei panni di Hasan Balaban, ed è uno schianto con il suo look. Ecco i dettagli e il video.

Continua il tour promozionale de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman protagonista nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. Dopo la polemica con Mediaset per lo slittamento della messa in onda, decisamente in ritardo rispetto al resto del mondo, l’attore turco è volato in Brasile per un’intervista a Globoplay, durante la quale ha parlato del suo lavoro sul set e svelato curiosità, con un look che ha reso giustizia alla sua perfetta forma fisica.

Can Yaman deluso da Mediaset, c’entra El Turco

Ormai da mesi non si parla di altro tra le fan più accanite di Can Yaman che dell’arrivo sul piccolo schermo de El Turco, la serie tv storica che rappresenta la prima produzione internazionale nella quale è stato coinvolto l’attore turco. Yaman presta il volto ad Hasan Balaban, giannizzero ottomano e figura storica realmente esistita, che viene condannato a morte dopo il secondo assedio di Vienna nel 1683, tradito dal sangue del suo sangue, e troverà rifugio in Moena, Trentino Alto Adige.

Qui, Balaban metterà in discussione i propri principi e credenze grazie all’incontro con Gloria, impersonata dall’attrice italiana Greta Ferro, ma anche all’amore con il quale viene accolto dalla popolazione locale, che lo spingerà a ergersi come eroe di una ribellione contro i feudatari e le loro tasse. Mentre in tutto il mondo El Turco è disponibile dal 21 marzo 2025, Mediaset ha tirato un brutto scherzo alle fan di Can che non vedevano l’ora di vedere la serie tv. El Turco slitta ad aprile, con una anteprima di dieci minuti disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity a partire dal 3 aprile 2025.

Una notizia che ha lasciato tutti sconcertati ma che ha anche fatto infuriare Yaman, in aperta polemica con la rete, che così penalizza un prodotto internazionale e non dà il giusto risalto ad uno degli attori più amati in Italia negli ultimi anni. Nel frattempo, dopo aver espresso la sua frustrazione per la notizia, Yaman è volato in Brasile, ecco perché.

El Turco, Can Yaman in Brasile per promuovere la serie tv: VIDEO

Sebbene la premiere ufficiale de El Turco si sia tenuta a Mosca a poche ore dal lancio a livello internazionale della serie tv storica che lo vede protagonista, Can Yaman non ha concluso con questo incontro il suo lavoro di sponsorizzazione e così, nelle ultime ore, è volato in Brasile. L’attore turco ha moltissime fan qui che lo hanno atteso con impazienza all’aeroporto e si sono presentate poi all’evento di Globoplay, durante il quale Yaman ha parlato del suo lavoro sul set e di qualche retroscena sulla serie tv.

L’intervista è stata intensa ma anche molto divertente e Can si è mostrato a proprio agio davanti alle telecamere e al fatto che l’attenzione fosse tutta concentrata su di lui. A completare il quadretto il look, come sempre particolare e mai banale, di Yaman che ha optato per un completo marrone, un colore di grande tendenza in questa stagione come conferma anche Pantone, poi una camicia aperta sul petto e vistose collane. Can ha deciso di schiarire i capelli cortissimi e poi ha optato per un tocco di stile e glamour, con un paio di stivali stampa mucca, decisamente un dettaglio che non passa inosservato. Chissà se, dopo la gaffe del rinvio della messa in onda, Mediaset organizzerà anche in Italia una premiere de El Turco.

