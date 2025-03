El Turco slitta ad aprile, la decisione di Mediaset sul cambio programmazione della serie tv con Can Yaman

Anticipazioni TV

Mediaset ha deciso di cambiare improvvisamente la programmazione della serie tv con Can Yaman: El Turco sarà disponibile ad aprile 2025, ecco i dettagli.

Mentre tutto il mondo esulta per l’arrivo sul piccolo schermo de El Turco, Mediaset ha preso una drastica decisione e ha totalmente stravolto il palinsesto, rinviando la messa in onda della serie tv con Can Yaman e Greta Ferro ad aprile. Ecco tutti i dettagli e le nuove date.

El Turco, slitta la messa in onda su Mediaset

Il debutto a livello mondiale de El Turco è avvenuto il 21 marzo 2025, e ogni Paese ha programmato la propria messa in onda per la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro come protagonisti. Questo prodotto televisivo ha un’eco incredibile, merito anche della presenza del divo turco che può contare su milioni di fan sfegatate in tutto il mondo, ma anche della produzione internazionale che ha impegnato un budget stellare e ben sei mesi di riprese per confezionare un prodotto superlativo e accattivante. In Italia, El Turco è stata acquistata da Mediaset che ha improvvisamente cambiato la programmazione, spostandola a fine marzo 2025.

Nelle ultime ore, tuttavia, arriva una nuova e scioccante notizia per le fan di Yaman, ovvero un nuovo vistoso slittamento nella programmazione che sposta la messa in onda ad aprile. Tramite il profilo ufficiale dei comunicati Mediaset, infatti, scopriamo che El Turco andrà in onda martedì 8 e 15 aprile, in prima serata su Canale 5, e poi ci sarà un’anteprima di dieci minuti disponibile a partire dal 3 aprile 2025 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Perché questa decisione? Gli spettatori ci sono rimasti molto male e sui social si leggono tantissime lamentele nei confronti dei vertici del Biscione, soprattutto perché Can in Italia è famosissimo, tanto da essersi trasferito in pianta stabile a Roma ormai da diversi anni, e dunque le fan trovano ingiusta questa scelta dopo aver creato aspettative per settimane.

El Turco, di cosa parla la serie tv con Can Yaman

L’attesa per la messa in onda de El Turco su Canale 5 diventa oggetto di feroce polemica sui social, dove le fan di Can Yaman, uno schianto alla premiere a Mosca, si sono riversate in cerca di una spiegazione da parte dei vertici di Mediaset, che hanno fatto slittare la programmazione della serie tv ad aprile 2025 senza un apparente motivo. Ma di cosa parla la serie tv storica? Siamo nel 1683, dopo il secondo assedio di Vienna da parte dell’armata ottomana, e seguiamo la vicenda di Hasan Balaban - impersonato appunto da Yaman - che viene condannato a morte a causa di un tradimento dopo la battaglia.

Hasan riesce a fuggire grazie alla sua prodezza in battaglia e alla sua astuzia, e viene accolto dal popolo della Moena, in Trentino Alto Adige, ferito e sanguinante. Qui, il giannizzero turco stringerà un forte legame con Gloria, una donna ribelle e forte che gli spiegherà la terribile situazione in cui versa il suo popolo, oppresso dalle tasse esagerate e terribili dei feudatari locali. Balaban diventerà un faro di speranza per il popolo che lo ha accolto, rimettendo in discussione le sue credenze e i suoi ideali, per metterli al servizio dei più deboli. La storia del condottiero ottomano è reale seppur romanzata ai fini della narrazione, tanto che in Moena si trovano ancora tracce della storia di Balaban.

Scopri le ultime news su El Turco.