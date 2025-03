Can Yaman in aperta polemica con Mediaset per lo slittamento de El Turco: il durissimo sfogo

News VIP

Dopo l'annuncio dello slittamento de El Turco su Canale 5, Can Yaman critica ferocemente Mediaset sul suo account Instagram, ecco cosa ha scritto.

Con grande delusione da parte del pubblico, Mediaset ha deciso di cambiare improvvisamente la programmazione de El Turco, spostando la messa in onda della serie tv storica ad aprile 2025. Can Yaman, appresa la notizia, si è mostrato decisamente furioso su Instagram, lasciandosi andare ad un duro sfogo. Ecco i dettagli.

El Turco slitta ad aprile, Mediaset la fa grossa

Tutto pronto per la messa in onda de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro come protagonisti e un cast internazionale, o almeno sembrava tutto lo fosse fino a poche ore fa quando Mediaset ha fatto un annuncio spiazzante. A livello mondiale, El Turco è disponibile dal 21 marzo 2025 e ogni Paese ha organizzato la messa in onda in chiaro a propria discrezione, puntando su questo prodotto molto atteso dalle fan dell’attore turco, e dunque con una risonanza mondiale davvero di primo piano. Una vincita facile, se così vogliamo definirla, a livello televisivo dato che è già scritto che lo share sarà alle stelle e su questo non ci sono dubbi.

Mediaset, tuttavia, è di altra opinione e così El Turco slitta ad aprile 2025, con due prime serate martedì 8 e 15 aprile 2025 su Canale 5, mentre una piccola anteprima di dieci minuti sarà disponibile già a partire dal 3 aprile 2025 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. La decisione drastica ha scontentato tutti, in primis le fan di Yaman che non vedevano l’ora di vederlo nei panni del leggendario giannizzero ottomano Hasan Balaban, ma anche gli stessi attori che si aspettavano un trattamento diverso da parte dell’emittente italiana. Del resto Yaman in Italia è una celebrità, il nostro è stato il primo Paese dove è diventato famosissimo grazie alle soap provenienti dalla Turchia, e poi le produzioni nostrane hanno puntato su di lui come nel caso di Viola come il Mare, ma anche nella comparata a Che Dio ci Aiuti e poi nei tanti programmi mariani dove è stato ospite. Can, infatti, non ha preso per niente bene la questione e si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social.

Can Yaman contro Mediaset, lo sfogo durissimo

Dopo aver appreso che Mediaset ha drasticamente cambiato il palinsesto delle prossime settimane e la messa in onda, Can Yaman si è mostrato piuttosto furioso su Instagram. L’attore turco ha riaperto il suo account social da poche settimane, proprio in concomitanza con il lancio a livello mondiale de El Turco, e tutte le fan sono accorse a seguirlo, felici di vederlo nuovamente comunicare apertamente con loro. Ma cosa ha scritto Yaman dopo aver scoperto che la sua serie tv andrà in onda a metà aprile su Canale 5?

“In Italia, invece, la situazione è sempre più precisa e affidabile, si vede che ci tengono dai, ci sarà una rivalità tra canali qui giorni 8 e 15, una cosa che non sappiamo noi, visto che hanno cambiato professionalmente la programmazione all’ultimo. Ringrazio per il giusto valore che di dà, ottima promozione che si porta avanti. Saremo vincenti comunque e sempre, come lo sono stato fino ad oggi”.

Insomma, Yaman è davvero molto deluso dalla decisione di Mediaset, così come lo sono le sue sostenitrici. Ma è più che giustificato, dato che l’attore turco in Italia ha visto sbocciare il primo successo oltre i confini turchi e oltre le soap che l’hanno inizialmente reso un celebre sex symbol, e in Italia si trova la sua nuova casa permanente. Possibile che la protesta dell’attore porti i vertici del Biscione a ripensarci? Del resto con El Turco stiamo parlando di share assicurato.

