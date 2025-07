Can Yaman vive l’attesa di Sandokan, sul suo profilo Instagram nuovi video e foto dal set

News VIP

Can Yaman è Sandokan e la serie tv arriva a dicembre 2025 su Rai 1. Nel frattempo, l’attore condivide l’attesa così con le sue fan.

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della prima stagione di Sandokan ma i telespettatori sono più curiosi che mai, e l’attesa viene placata da Can Yaman che condivide su Instagram alcune foto e video dal set della serie tv di Rai 1, dove lui impersona la Tigre della Malesia.

Can Yaman vive l’attesa per Sandokan!

Finalmente è stata svelata la data di debutto di Sandokan. Il nuovo adattamento televisivo del ciclo narrativo di Emilio Salgari è molto atteso dal pubblico, soprattutto dopo che è stato rivelato il cast internazionale che ha lavorato al progetto. Can Yaman è la Tigre della Malesia, mentre Alessandro Preziosi sarà Yanez de Gomera, poi Ed Westwick nei panni di Lord Brooke. Attenzione però a non confondere il nuovo Sandokan con quello degli anni Settanta di Kabir Bedi dal momento che il nuovo adattamento è molto più moderno, vede il corsaro attraverso diversi momenti della sua vita, oltre al fatto che ci saranno effetti speciali stupefacenti e la volontà di fare un racconto più intenso e psicologico.

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della serie tv ma si parla già di una seconda e terza stagione, come hanno confermato i produttori, che venderanno sempre Yaman come protagonista anche se non si hanno notizie sulla trama o sull’inizio delle riprese. Nel frattempo, per rendere l’attesa meno sofferta, Yaman ha deciso di pubblicare su Instagram alcune foto e video dal set che stanno facendo furore.

Can Yaman pubblica nuove foto e video su Instagram

Can Yaman non vede l’ora di scoprire la reazione delle sue fan alla sua interpretazione di Sandokan. Nel frattempo, dovendo aspettare il primo dicembre 2025 per la messa in onda della serie tv su Rai 1, l’attore turco continua a tenere alta l’attenzione pubblicando sulla sua pagina personale Instagram, che conta oltre 700mila followers, foto e video dal set. Vediamo Yaman combattere come una vera Tigre senza paura, poi uno scorcio dei suoi corsari sensuali e fortissimi pronti a difendere la causa del loro leader.

Insomma, Sandokan promette davvero di essere entusiasmante. Can, nel frattempo, finisce al centro del gossip per la sua love story con Sara Bluma, alla quale si mormora sia pronta a fare la proposta di matrimonio. L’attore non ha confermato il gossip ma non lo ha neppure smentito, dunque si attendono notizie in merito: Can e Sara si presenteranno presto all’altare?