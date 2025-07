Sandokan, svelata la data di debutto della serie tv con Can Yaman su Rai 1

Anticipazioni TV

È stata rivelata la data di debutto ufficiale di Sandokan, la serie tv con Can Yaman e Alessandro Preziosi, su Rai 1. Ecco le Anticipazioni.

Finalmente Sandokan ha una data di debutto ufficiale. La serie tv con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, un cast internazionale tra cui spicca Alessandro Preziosi che presta il volto a Yanez de Gomera, arriverà su Rai 1 prossimamente e le Anticipazioni ci svelano con esattezza quando.

Can Yaman e Sandokan, le ultime Anticipazioni

Dopo quattro lunghi mesi di riprese in giro per l’Italia, un budget stratosferico e tanto lavoro di post produzione, Sandokan è ufficialmente conclusa e la serie tv, ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari, si prepara a debuttare su Rai 1. Can Yaman è il protagonista, la leggendaria Tigre della Malesia, e al suo fianco c’è un cast internazionale tra cui spiccano i nomi di Alessandro Preziosi, nei panni di Yanez de Gomera ovvero il fedele amico del corsaro, poi la star di Gossip Girl Ed Westwick che presta il volto all’antagonista Lord Brooke, e l’esordiente Alanah Bloor che è la bella e forte Lady Marianne.

La storia segue il filone principale dei romanzi, mostrando in particolare anche tutta la vita di Sandokan prima di incontrare la Perla di Labuan, per poi lasciare la sua vita da corsaro per diventare un vero e proprio eroe. Insomma, ci aspettano momenti di forte tensione, incontri appassionanti, amicizia e lealtà, la trasformazione di un uomo in eroe ma anche tanto romanticismo tra Sandokan e Lady Marianne. Nelle ultime ore, finalmente, è stata svelata la data di debutto ufficiale di Sandokan su Rai 1, dopo la diffusione del teaser trailer che ha emozionato gli spettatori.

Sandokan, ecco quando arriva su Rai 1

L’attesa è quasi finita. Sandokan arriva su Rai 1. Can Yaman ha raccontato il suo ruolo, il suo impegno, la sua passione per la Tigre della Malesia, ammettendo che questa occasione lavorativa - che lo ha portato in Italia oltre quattro anni fa - lo ha arricchito a livello personale e professionale. Con un cast internazionale ed effetti speciali che promettono di fare furore, emozionando durante i combattimenti serrati tra la Tigre della Malesia e i suoi antagonisti, primo tra tutti Lord Brooke, Sandokan è un prodotto che incuriosisce un po’ tutti e finalmente abbiamo una data ufficiale del debutto in televisione.

La Rai, infatti, ha rilasciato la data di partenza di tutte le sue fiction e Sandokan approderà in prima serata su Rai 1 a partire dal 1° dicembre 2025. Siete pronti? Quanti di voi lo guarderanno? Sicuramente ci si aspetta un grande successo dato che il prodotto è stato già rinnovato per tre stagioni.