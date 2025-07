Can Yaman ''chiederà ufficialmente la mano'' a Sara Bluma: spunta il gossip, ma qualcosa non torna

News VIP

Can Yaman pronto a sposare Sara Bluma? Spunta un'indiscrezione clamorosa ma ci sono dubbi su questo gossip, ecco perché.

Can Yaman si sposa? Nelle ultime ore sono circolate voci sempre più insistenti di un’intervista che l’attore turco avrebbe rilasciato recentemente, per confermare di avere intenzione di chiedere ufficialmente la mano della deejay. Qualcosa, tuttavia, non torna in questo gossip.

Can Yaman sposa Sara Bluma?

Due mesi fa, Can Yaman e Sara Bluma si sono conosciuti e innamorati in un momento molto particolare per la bella deejay, che ha denunciato recentemente le violenze subite dall’ex compagno, rivelando anche di avere difficoltà a vedere il figlio proprio a causa sua. Nel momento più bello della sua carriera da attore fino ad ora, con un successo strepitoso a livello internazionale grazie alla serie storica El Turco e poi la grande attesa del nuovo Sandokan, che lo vede nei panni della Tigre della Malesia, Can ha trovato l’amore ma anche le critiche di alcune fan che si sono immediatamente scagliate contro Sara, non trovandola adatta a lui.

Così, dopo aver letto milioni di commenti negativi e aver sentito tantissimi gossip spietati sulla sua storia d’amore, Yaman ha preso una decisione e ha parlato pubblicamente tramite il suo Instagram, contro i fan ossessionati e i fandom tossici che ancora credono che lui sia un personaggio e non una persona. Nelle ultime ore, poi, è spuntato un gossip clamoroso che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti, ovvero la notizia che Can avrebbe confermato la sua intenzione di sposare Sara durante un’intervista con il settimanale Oggi.

Can Yaman pronto a chiedere la mano di Sara Bluma?

Stando ad alcune indiscrezioni riportate sul web, Can Yaman avrebbe rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, durante la quale ha confermato palesemente la sua intenzione di chiedere ufficialmente la mano a Sara Bluma. L’attore turco avrebbe confessato di aver pronto l’anello e di voler fare la proposta alla sua fidanzata nei prossimi giorni, ma sarà davvero così? Cercando sul web questa intervista, almeno al momento in cui scriviamo questo articolo, non si trova traccia di tale dichiarazione.

Non che ci sarebbe nulla di male o di strano, dato che sono due adulti innamorati che stanno già costruendo una vita insieme al momento, ma non ci sono evidenze che sia davvero così. Anche le fan e alcune pagine dedicate all’attore hanno fatto notare la medesima questione, dunque al momento prendiamo la notizia con le pinse e attendiamo la replica di Yaman.