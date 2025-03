Can Yaman torna ufficialmente su Instagram: ecco il suo nuovo Profilo social

News VIP

Can Yaman, in vista del lancio mondiale della serie tv El Turco che lo vede protagonista, torna su Instagram con un nuovo account ufficiale. Ecco i dettagli.

Can Yaman torna su Instagram

Mentre si trovava alle prese con il set di Sandokan in giro per l’Italia, forse per rimanere concentrato e non lasciare andare l’entusiasmo di interpretare la Tigre della Malesia nella produzione internazionale che sbarcherà in autunno su Rai 1, Can Yaman ha preso una drastica decisione che non è piaciuta alle sue fan. L’attore turco, infatti, forse volendo evitare critiche e commenti cattivi in un momento di grande vulnerabilità artistica, ha preferito allontanarsi dal mondo del social e chiudere il suo account ufficiale Instagram seguito da milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Lo shock è stato tanto, soprattutto perché l’attore era soluto aggiornare quasi quotidianamente il suo profilo, così da rendere molto partecipi le sue sostenitrici, e per lunghi mesi Can ha mantenuto questa decisione, apparendo solo in foto e video rubati da passanti oppure in quelli dei suoi amici e manager.

Ora, tuttavia, Yaman ha deciso di tornare sui propri passi in concomitanza del lancio a livello mondiale della serie tv storica El Turco, che lo vede nei panni di Balaban Agha al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro. Poco prima di partire per la premiere mondiale a Mosca, dove Can parlerà della serie tv ma ascolterà anche la lettura delle lettere più belle delle sue fan e ne incontrerà qualcuna che è riuscita ad accaparrarsi i biglietti in palio, l’attore ha sorpreso tutti ed è tornato ufficialmente su Instagram. Ma, a dispetto di quanto ipotizzato, Yaman non ha voluto riaprire il suo vecchio profilo bensì crearne uno ex novo che sta incentrando tutto su El Turco in attesa della risposta del pubblico che spera sarà più che positiva.

Can Yaman, cosa ha pubblicato nel nuovo profilo Instagram?

È stata davvero una gradita sorpresa per le fan di Can Yaman quella di ritrovare l’attore turco nuovamente su Instagram, dopo lunghi mesi durante i quali aveva deciso di scomparire dai social, forse in cerca di un po’ di concentrazione dovendosi calare nei panni di Sandokan e affrontando una produzione davvero impegnativa sotto tutti i punti di vista. Ma cosa ha pubblicato Yaman sul suo nuovo profilo Instagram? Innanzitutto va notato che in pochissime ore l’attore turco ha quasi circa 53mila followers, poi Yaman ha voluto ribadire la sua stima, amicizia e il suo rapporto di lavoro con un uomo che non lo ha mai abbandonato e infatti nella sua descrizione ha fatto sapere che qualsiasi progetto dovrà passare sotto visione del manager Ilker Cuneyt.

Poi è importante anche notare che Can sta concentrando tutti i suoi nuovi contenuti su El Turco, la serie tv che sarà trasmessa a in due prime serate su Canale 5 in Italia, e disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Al momento, infatti, il lancio internazionale del suo progetto nelle vesti del giannizzero ottomano Balaban Agha sono al centro dei suoi impegni professionali e dei suoi interessi. Del resto, Can ha speso lunghi mesi lontano da casa per poter realizzare questa serie tv storica dove ha conosciuto l’attrice Greta Ferro, sua co-protagonista nei panni dell’intrepida Gloria. Non c’è bisogno di dire che il ritorno di Yaman su Instagram è stato accolto con un entusiasmo e un calore fuori dal comune da parte delle sue fan, e siamo certi che nel giro di pochi giorni il numero di followers dell’attore sarà destinato ad aumentare drasticamente.